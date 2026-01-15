Дівчинка в реанімації: у Тернополі за життя покинутої новонародженої борються медики

Новонароджену дівчинку знайшла жінка, яка поверталася із гостей. Немовля лежало на підлозі у під’їзді багатоповерхівки на Київській — в жовтій сумці, загорнуте в рушники. Надворі тієї ночі було понад десять градусів морозу. З важким переохолодженням дівчинку доправили до лікарні, за її життя борються медики. Поліція шукає матір та просить відгукнутися усіх, кому бодай щось відомо. А ми розшукуємо жінку, яка знайшла дівчинку і подарувала їй шанс жити.

Дівчинка в реанімації, за її життя борються медики, повідомив «20 хвилин» гендиректор обласної дитячої лікарні Володимир Семерез.

Стан важкий, маля «на кисні»

— У неї важке переохолодження, коли поступила до нас, навіть температура тіла не визначалася, — повідомив головлікар. — Зараз (станом на 12.00 15 січня — прим. авт) температуру відновили, але дитина «на кисні». Стан важкий. Надіємося, все буде гаразд.

Ми вже повідомляли, що поліцейські встановлюють особу породіллі, яка залишила новонароджену дитину в під’їзді багатоповерхівки на Київській 15 січня близько першої ночі. Немовля було в жовтій сумці.

Дитину доставили до лікарні. Медики встановили, що дівчинка з’явилася на світ за декілька годин до того, як її знайшли. За попередньою оцінкою медиків, дитина доношена. Точні вагу, ріст і вік і термін, на якому дитя народилося, надалі встановлюватиме лікарська комісія.

Дівчинка всім забезпечена: медикаменти, одяг, підгузки, харчування, — поки всього вистачає, додав Володимир Семерез.

Як дізналися «20 хвилин», дитину знайшла жінка, яка поверталася вночі з гостей. Туди йшла за 2-3 години до цього, і пакунка на першому поверсі не було. Як розповіли журналістам власні джерела, увагу жінки привернув пакет — він був яскравого кольору і щільно набитим якимись речами. Тому тернополянка вирішила, що, ймовірно, хтось з мешканців загубив це у під’їзді. Від торби — ані звуку. Ймовірно, маля було настільки переохолоджене і знесилене, що навіть плакати не могло. Бо на вулиці в ту ніч було понад 10 градусів морозу. Жінка зазирнула у пакет — а там, замотане у кілька рушників і простирадло, було немовля. Вона одразу викликала швидку, а медики вже повідомили поліції.

Шукають свідків

Правоохоронці розшукують матір дитини, яку покинула у під’їзді на Київській, встановлюють можливих свідків та очевидців події, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження з метою з’ясування всіх обставин.



Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти слідству, просимо повідомити за номером (096) 657- 82 -04, на спецлінію «102» або звернутися до найближчого відділення поліції.



Нагадуємо, у приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2 у Тернополі функціонує «Вікно життя», де можна анонімно залишити новонароджену дитину.





Довідка

«Вікно життя» для новонароджених у Тернополі уже не раз рятувало дитячі життя.

У приймальній пологового відділення міської лікарні №2 з 2010 року облаштоване «Вікно життя». Працює пункт цілодобово. За цей час матері, які опинилися у складних життєвих умовах, залишили там трьох дітей.

«Вікно життя» працює наступним чином: матір відчиняє знадвору спеціальне пластикове вікно і кладе дитину на стіл-нішу, далі автоматично спрацьовує сигналізація, яка повідомляє про це медперсонал. Після чого, працівники закладу одразу забирають немовля. Матір ніхто при цьому побачити не може. Біля вікна встановлений спеціальний пристрій для підтримки стабільної температури та вентиляція.

Впродовж одного тижня дитина перебуватиме у пологовому відділені, потім її направлять в обласну дитячу лікарню у відділ патології для новонароджених.

Згідно із чинним законодавством, матір, яка залишила новонародженого, може забрати своє дитя впродовж двох місяців. Якщо цього не відбудеться, немовля передають у будинок маляти. Там оформлять усі документи та через рішення виконкому дадуть дитині ім’я та прізвище. З будинку маляти дитину можуть віддати на усиновлення.

Юридична довідка

Кримінальний кодекс України

Стаття 135. Залишення в небезпеці

Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, вчинені матір’ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані, — караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.