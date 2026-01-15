Зимова негода на Тернопільщині: більше 100 одиниць техніки чистять дороги та тротуари

Станом на ранок 15 січня проїзд дорогами державного значення Тернопільської області забезпечений, незважаючи на інтенсивні снігові опади, які повернулись в область з учорашнього вечора. Техніка підрядних організацій працює безперервно, очищаючи проїзні частини та посипаючи дороги протиожеледною сумішшю.

Особливу увагу приділяють місцям утворення переметів, де задіяна важка техніка. Тривають роботи з розчищення автобусних зупинок і тротуарів, а також посипка пішохідних зон. Проїзну частину доріг розширюють для полегшення руху транспорту.

На боротьбу з негодою наразі залучено понад 100 одиниць спецтехніки та 216 працівників. Снігопади та пориви вітру тривають по всій території області, тому шляхові бригади продовжують працювати в посиленому режимі.

У зв’язку з погіршенням погодних умов, водіям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, особливо щодо швидкісного режиму та дистанції під час руху в негоду. Водіям вантажного транспорту рекомендують перечекати несприятливі погодні умови на майданчиках відстою вздовж державних доріг Тернопільщини.