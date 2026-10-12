Понад 700 витоків газу виявили у багатоповерхівках Тернопільщини

Фахівці Тернопільської філії «Газмережі» за рік обстежили системи газопостачання у 295 багатоповерхових будинках області та ліквідували понад 700 витоків газу. Найбільше — 553 — зафіксували в Бережанському районі.

Про це повідомили у Тернопільській філії «Газмережі».

За словами начальника відділу технічного обслуговування філії Андрія Козара, проблеми виявили в мережах кожного перевіреного будинку. Особливо це стосується старого житлового фонду, де газопроводи прокладали близько 50 років тому.

Під час технічного обслуговування газовики перевіряють щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання, герметичність з’єднань і усувають витоки.

У «Газмережах» зазначають, що періодичність таких робіт залежить від віку мереж. Якщо газопроводам менше ніж 25 років, технічне обслуговування проводять раз на п’ять років. Якщо мережі експлуатують 25 років і більше — раз на три роки.

Платіжку за технічне обслуговування мешканці отримують після фактичного виконання робіт.