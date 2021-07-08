Легализация авто с WEST AUTO HUB

Вторичный автомобильный рынок авто в США, Европе или Корее пестрит изобилием технически совершенных, эстетически привлекательных, а главное доступных моделей. Стать владельцев навороченного или просто удобного семейного автомобиля мечтает каждый. Но не каждый знает, что приобрести транспорт из-за «бугра» куда выгоднее, нежели покупать его на родине. А если и удалось безболезненно, правильно и быстро купить авто за границей, остается разрешить еще ряд вопросов, связанных с ввозов транспорта.

Комплекс услуг

WEST AUTO HUB предлагает широкие возможности растаможки, сертифицированрия, регистриции авто, купленного за рубежом. Оставить заявку на сайте, довериться опытным специалистам и в скором времени с удовольствием усесться за руль – вот, что означает быстрая слаженная работа с проверенным и надежным партнером.

Что требуется от заказчика? Доверить работу опытными сотрудниками компании, чей опыт позволяет в краткие сроки проводить ряд мероприятий, направленных на ввоз машины на территорию страны с целью дальнейшей эксплуатации и обеспечения полноценной жизнедеятельности. Специалисты WEST AUTO HUB возлагают на себя роль юристов, занимаются финансовыми вопросами, выполняют задачи качественно, слаженного и в максимально короткие сроки.

В действительности, доставка автомобиля – это последний пункт в цепи мероприятий по покупке, но он самый сложный с точки зрения проведения организационных моментов. Справиться самостоятельно владельцу будет трудно, а порой и практически невозможно. Ведь не каждому дано собраться, грамотно провести все необходимые финансово-юридические операции и при этом не потратить лишних средств.

Все вышеупомянутые процессы – это комплекс процессов, за надежность и правильность которых отвечает исполнитель в лице компании, сотрудники которой готовы удовлетворить любые запросы будущего драйвера.

Помощь и поддержка клиента

Чтобы купленный за рубежом автомобиль отправился на отечественные дороги, нужно максимально быстро подобрать выгодные условия таможенного оформления автомобиля. Нет необходимости стоять в очереди, трать ресурсы и средства на сертифицировние и регистрацию. Этим готовы заняться профессионалы, для которых оформление автомобиля за 1 день – это привычный заказ. Стоит отметить, что получение клиентом положительного результат гарантировано.

Под руководством специалистов долгая и трудоемкая задача по сбору пакет документов, обращения в соответствующие инстанции службу, следование новым законам, учет важных нюансов превращается в четкий алгоритм действий. Доверившись, владелец авто не тратит ни время, ни деньги, ни нервы.