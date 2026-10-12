Моніторинг місця тимчасового проживання ВПО у Старому Збаражі на Тернопільщині: виявлено потребу в ремонті та облаштуванні укриття
☝️Працівники Регіонального представництва Уповноваженого у Тернопільській області здійснили моніторинговий візит до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у селі Старий Збараж Тернопільського району, облаштованого в приміщенні колишньої школи.
Наразі тут безоплатно проживають 14 внутрішньо переміщених осіб із Сумської та Харківської областей. Усі вони працевлаштовані на релокованому підприємстві ТОВ «Фавор».
✅️У місці тимчасового проживання створено базові побутові умови для мешканців:
є власна котельня, бойлери для гарячого водопостачання, генератор, кухня з побутовою технікою, душові кабіни та санвузли, пральні машини й кімната для відпочинку. Також наявні вогнегасники та плани евакуації, а вхід до будівлі обладнано пандусом.
❗️Водночас моніторинг засвідчив наявність проблем, які потребують вирішення:
🔹️приміщення першого поверху потребують ремонту;
🔹️на стелі в окремих місцях виявлено сліди протікання;
🔹️в МТП та в радіусі 500 метрів від нього немає належним чином облаштованого укриття.
За результатами моніторингового візиту буде підготовлено звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків і поліпшення умов проживання внутрішньо переміщених осіб.
Захист прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення належних умов їхнього проживання залишаються важливими напрямами діяльності Уповноваженого.
Нагадуємо, що в разі порушення Ваших прав Ви можете звернутися Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини будь-яким зручним способом:
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