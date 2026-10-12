Моніторинг місця тимчасового проживання ВПО у Старому Збаражі на Тернопільщині: виявлено потребу в ремонті та облаштуванні укриття

☝️Працівники Регіонального представництва Уповноваженого у Тернопільській області здійснили моніторинговий візит до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у селі Старий Збараж Тернопільського району, облаштованого в приміщенні колишньої школи.

Наразі тут безоплатно проживають 14 внутрішньо переміщених осіб із Сумської та Харківської областей. Усі вони працевлаштовані на релокованому підприємстві ТОВ «Фавор».

✅️У місці тимчасового проживання створено базові побутові умови для мешканців:

є власна котельня, бойлери для гарячого водопостачання, генератор, кухня з побутовою технікою, душові кабіни та санвузли, пральні машини й кімната для відпочинку. Також наявні вогнегасники та плани евакуації, а вхід до будівлі обладнано пандусом.

❗️Водночас моніторинг засвідчив наявність проблем, які потребують вирішення:

🔹️приміщення першого поверху потребують ремонту;

🔹️на стелі в окремих місцях виявлено сліди протікання;

🔹️в МТП та в радіусі 500 метрів від нього немає належним чином облаштованого укриття.

За результатами моніторингового візиту буде підготовлено звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків і поліпшення умов проживання внутрішньо переміщених осіб.

Захист прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення належних умов їхнього проживання залишаються важливими напрямами діяльності Уповноваженого.

Нагадуємо, що в разі порушення Ваших прав Ви можете звернутися Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини будь-яким зручним способом:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua

за номером телефону: 1678.