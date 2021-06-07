На Тернопільщині внаслідок ДТП у лікарні опинились двоє хлопчаків

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 червня на перехресті автодоріг «Доманове-Тереблече» та «Збараж-Хомівка» поблизу с. Ліски Збаразької територіальної громади Тернопільського району. Тут, близько 12.00 годин, зіткнулись вантажний мікроавтобус «Mercedes-Benz 308» та легковий автомобіль «Nissan Tiida».

Внаслідок ДТП травмувались двоє неповнолітніх хлопчиків, 2011 та 2013 років народження, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.

Водій «буса», що перекинувся внаслідок зіткнення, після отримання медичної допомоги, відмовився від госпіталізації.