Про цікавий випадок з роботи розповіли у Тернопільській лікарні швидкої допомоги

Ще про один цікавий випадок з роботи травматологічного відділення розповідають у КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги». Що таке лікоть чи ліктьовий суглоб відому кожному пересічному громадянину. Напевне, також багато людей отримували травму ліктя. Проте для фахівців травматологічного відділення кожен випадок травми розглядається індивідуально та є унікальним.

Пацієнтка 54 років, жителька Тернополя. Після падіння на руку отримала травматичний вивих кісток лівого передпліччя, ускладнений переломом голівки променевої кістки ,відривними

переломами латерального та медіального виростка плечової кістки (пошкодження бокових зв`язок ) та вінцевого виростка ліктьової кістки.

Дане пошкодження вважається вкрай складним ,так як пошкоджені всі «стабілізатори» ліктьового суглобу, який внаслідок даного пошкодження стає нестабільним та відновлення рухів ньому є вкрай неможливим.

Для вирішення об’єму операційного втручання хворій було проведено комп’ютерну томографію травмованого сегменту.

Після проведеної передопераційної підготовки, враховуючи об’єм пошкоджень та неможливість остеосинтезу перелому, проведена операція – резекція уламків голівки правої променевої кістки з її протезування цементним протезом фірми «Сhм», анкерна фіксація відривних переломів латерального та медіального виростка плечової кістки та анкерна фіксація перелому вінцевого відростка ліктьової кістки.

Даний метод дозволяє з наступного дня після операції почати активну реабілітацію яка і була почата.

Післяопераційна рана зажила первинним натягом. Рухи в суглобі на момент виписки відновлені до 85-90% . Оперував-зав.відділом Обаранчук А.М., асистент –Карнас В.С., анестезіолог – Синіцин Т.М.,операційна медична сестра-Калан М.