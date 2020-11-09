Фотографуючи краєвиди, із 5-метрового муру в Кременці впав чоловік

Трагічний випадок 8 листопада стався у м. Кременець. Так, о 22.28 бригада швидкої виїжджала на вул. Льотчиків визволителів, де надавала допомогу 40-річному пацієнтові. Чоловік упав з мура заввишки 5 метрів, фотографуючи красиві краєвиди, і отримав серйозні травми… Із відкритою черепно-мозковою травмою, забоями пацієнта, після оперативно наданої допомоги, шпиталізовано у Кременецьку райлікарню.

Повідомив М. Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини