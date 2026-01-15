Прокурори вимагають у суді укласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури — Єврейського шпиталю XIX ст. у м. Тернополі
Прокурори Тернопільської окружної прокуратури звернулися з позовом до суду в інтересах держави до Тернопільської районної ради про зобов’язання укласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури — Єврейського шпиталю XIX ст., розташованого на вул. Кн. Острозького, 9 у Тернополі.
Істотною умовою такого договору є забезпечення збереження пам’ятки та підтримання її у належному стані.
Укладення охоронного договору є важливим для запобігання руйнуванню та знищенню будівлі, втраті її як цінного джерела історії та культури.
Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі.