Прокурори вимагають у суді укласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури — Єврейського шпиталю XIX ст. у м. Тернополі

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури звернулися з позовом до суду в інтересах держави до Тернопільської районної ради про зобов’язання укласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури — Єврейського шпиталю XIX ст., розташованого на вул. Кн. Острозького, 9 у Тернополі.