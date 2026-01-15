У Тернополі водійку, яка вже була позбавлена прав, затримали за повторне керування у стані сп’яніння

Учора ввечері на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Hyundai.



Під час спілкування з 42-річною водійкою інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння. Кермувальниця погодилася пройти огляд у медичному закладі. Лікар-нарколог підтвердив стан наркотичного сп’яніння.

Також патрульні з’ясували, що протягом року жінка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за керування у стані сп’яніння та є позбавлена права керування, однак повторно сіла за кермо.

На порушницю інспектори склали адміністративні матеріали:

📑 за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування особою, позбавленою права керування) КУпАП;

📑 ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року притягалася до відповідальності) КУпАП та відсторонили її від керування.



👉🏻 Безпека на дорозі починається з особистої відповідальності кожного.

