Ранок 3 липня: у дев’яти районах області – 32 нових випадки COVID-19 за добу
Станом на 03 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1990 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1825 випадків – дорослі, 165 випадки – діти), з них 29 летальних. Видужало 1214 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1366 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1089 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 24 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 423 (112 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 7 (4 одужало, 1 летальний);
– Борщівський район – 15 (14 одужало);
– Бучацький район – 92 (71 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 40 (18 одужало);
– Заліщицький район – 58 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 91 (50 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 12 (5 одужало);
– Козівський район – 66 (35 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 427 (343 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 99 (36 одужало);
– Монастириський район –203 (190 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 11 (7 одужало);
– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);
– Теребовлянський район – 18 (17 одужало);
– Тернопільський район – 130 (59 одужало);
– Чортківський район – 89 (55 одужало);
– Шумський район – 203 (139 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 38 осіб
✅проведено 414 досліджень методом ПЛР.
✅підтверджено 32 випадки зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (8 осіб)
⭕️Тернопільський район (2 особи):
• с. Підгородне – 1
• с. Настасів – 1
⭕️Лановецький район (4 особи):
• м. Ланівці – 3
• с. Нападівка – 1
⭕️Збараразький район (1 особа):
• с. Розношинці – 1
⭕️Зборівський район (3 особи):
• с. Ярчівці – 3
⭕️Гусятинський район (4 особи):
• м. Хоростків – 1
• с. Гадинківці – 1
• с. Коцюбинці – 2
⭕️Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Жизномир – 1
⭕️Чортківський район (1 особа):
• с. Угринь – 1
⭕️Шумський район (3 особи):
• с. Руська Гута – 1
• с. Обич – 1
• с. Вілія – 1
⭕️Підволочиський район (3 особи):
• смт. Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• смт. Микулинці – 1