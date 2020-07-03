Ранок 3 липня: у дев’яти районах області – 32 нових випадки COVID-19 за добу

Станом на 03 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1990 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1825 випадків – дорослі, 165 випадки – діти), з них 29 летальних. Видужало 1214 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1366 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1089 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 24 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 423 (112 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 7 (4 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 15 (14 одужало);

– Бучацький район – 92 (71 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 40 (18 одужало);

– Заліщицький район – 58 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 91 (50 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 12 (5 одужало);

– Козівський район – 66 (35 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 427 (343 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 99 (36 одужало);

– Монастириський район –203 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 11 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 18 (17 одужало);

– Тернопільський район – 130 (59 одужало);

– Чортківський район – 89 (55 одужало);

– Шумський район – 203 (139 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 38 осіб

✅проведено 414 досліджень методом ПЛР.

✅підтверджено 32 випадки зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (8 осіб)

⭕️Тернопільський район (2 особи):

• с. Підгородне – 1

• с. Настасів – 1

⭕️Лановецький район (4 особи):

• м. Ланівці – 3

• с. Нападівка – 1

⭕️Збараразький район (1 особа):

• с. Розношинці – 1



⭕️Зборівський район (3 особи):

• с. Ярчівці – 3

⭕️Гусятинський район (4 особи):

• м. Хоростків – 1

• с. Гадинківці – 1

• с. Коцюбинці – 2

⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Жизномир – 1

⭕️Чортківський район (1 особа):

• с. Угринь – 1

⭕️Шумський район (3 особи):

• с. Руська Гута – 1

• с. Обич – 1

• с. Вілія – 1

⭕️Підволочиський район (3 особи):

• смт. Підволочиськ – 2

• м. Скалат – 1

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• смт. Микулинці – 1