У Тернополі під час руху загорілася вантажівка

Вчора, близько 22-ї години, патрулюючи вулицею Микулинецька, інспектори побачили припаркований вантажний автомобіль ТАТА з під задніх коліс якого, почав виходити дим. Поліцейські, не гаючи часу, під’їхали до автівки та, за допомогою вогнегасника, загасили загоряння.

Вдячний 57-річний водій, пояснив патрульним, що під час руху у вантажівки почали диміти задні колеса, чоловік зупинився та спробував загасити вогонь водою, але це йому не вдавалось.

Завдяки своєчасним та професійним діям патрульних, вдалося уникнути негативних наслідків.