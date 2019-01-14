Жахи у квартирі на вулиці Карпенка, – через кого горіла багатоповерхівка у Тернополі (фото)

Сьогодні у Тернополі сталася пожежа. Горіло на масиві Дружба на вулиці Карпенка. Постарша жінка, щоб зігрітись, розпалила багаття у квартирі.

За інформацією Управління ДСНС в Тернопільській області, 14 січня о 9:20 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про дим з вікна другого поверху п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Карпенка, 13. Пожежа виникла на кухні помешкання. Горіння супроводжувалась виділенням густого, їдкого диму, який швидко розповсюдився та заповнив усі поверхи будівлі.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу Тернопільського гарнізону Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Гасіння пожежі ускладнювалось значним пожежним навантаженням, викликаним захаращенням помешкання, де виникла пожежа речами домашнього вжитку та побутовим сміттям. Одночасно з подачею стволів на гасіння співробітники ДСНС, спільно зі працівниками поліції організували евакуацію мешканців будинку. О 9:47 пожежу, на площі 10 м.кв локалізовано, а о 10:06 – ліквідовано. Від вогню врятовано житловий будинок. Із задимленого середовища на свіже повітря виведено 9 людей, а також врятовано 3-х потерпілих, яких передано працівникам екстреної медичної допомоги.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.