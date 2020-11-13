Розподіл повноважень: хто за що відповідає у Тернопільській міській раді

Ключовими органами місцевого самоврядування є депутатський корпус, міський голова та виконавчий комітет. Із реформою децентралізації повноваження місцевого самоврядування розширилися, але дискусії про те, хто має більше прав виконком, мер чи рада – не припиняються.

Міська рада та її структура

Система управління у міській раді представлена міським головою, виконавчими органами (відділи, управління, департаменти), виконавчим комітетом, радою та постійними і тимчасовими контрольними комісіями. Також владу мають комунальні підприємства та установи.

Виконавчий комітет затверджується радою за поданням міського голови.Депутати працюють сесійно, постійно працюють голова та виконавчий комітет.

Діяльність міської ради регулюється регламентом, який затверджується більшістю голосів від загального складу ради і діє, до того часу, поки сесія нового скликання не затвердить нового регламенту.

Депутати та сесія міської ради

Посада депутата є виборною, а термін повноважень – 5 років. Депутати не отримують зарплату, обов’язковим є обрання депутата від певної політичної сили.

Для спільної роботи у раді депутати можуть об’єднуватися у депутатські групи та фракції. У депутатську групу можуть входити не менше 5 -ти депутатів, у фракцію– не менше 4-ох. Депутатські групи та фракції мають право пропорційного представництва в постійних та тимчасових комісіях міської ради.

Окрім сесій та роботи в комісіях, депутати зобов’язані проводити зустрічі із виборцями. Регламент визначає два депутатських дні – середа да п’ятниця.

“Перша сесія новообраної міської ради скликається Тернопільською міською територіальною виборчою комісією після обрання міської ради в правомочному складі, її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Наступні сесії Тернопільської міської ради скликаються міським головою, крім окремих випадків”– йдеться у Регламенті сесії міської ради.

Голова міської ради: повноваження та обов’язки

Головною посадовою особою на території Тернопільської міської територіальної громади є міський голова. Він підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету, головує на сесіях та формує порядок денний пленарних засідань. Також міський голова виносить пропозицію щодо кандидатури секретаря міської ради.

Міський голова може зупиняти рішення, прийняті міською радою і винести їх на повторний розгляд сесії, а також своїм розпорядженням може зупинити дію рішення виконавчого комітету із подальшим винесенням його на розгляд міської ради.

“Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Тернопільською міською територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін”.Крім того, міський голова є розпорядником бюджетних коштів, які використовує їх лише за призначенням.

Виконавчий комітет: склад та повноваження

Виконавчий комітет – це колегіальний орган, що утворюється за рішенням ради. Очолює виконавчий комітет міський голова. Кількісний склад визначається Тернопільською міською радою, а персональний – затверджується радою за пропозицією міського голови. До складу виконкому не можуть входити депутати міської ради, окрім секретаря .

Слід розрізняти повноваження виконавчого комітету та виконавчих органів, до яких належать управління, відділи міської ради, тощо. Виконавчі органи підпорядковуються міському голові, бо він має право одноосібно звільняти їх керівників, у випадках передбачених законом – із погодженням із відповідними органами виконавчої влади. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються Тернопільською міською радою.

Виконком у свою чергу є самостійним, колегіальним органом, який забезпечує виконання рішень міської ради.

Таким чином, найбільші повноваження у системі міського самоврядування зосереджені в руках міського голови. Повноваження виконавчого комітету ширші ніж у депутатів, оскільки депутати мають можливість нормотворення, а виконком безпосередньо відповідає та контролює за виконанням прийнятих положень.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект, який реалізується у 5-ти містах України (Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ, Маріуполь) за фінансової підтримки чеської організації People in Need, Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program» та Посольства Королівства Нідерланди в Україні. Зміст цієї статті не обов’язково збігається з їхньою позицією.