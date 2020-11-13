Рішення про посилення обмежень на вихідні дуже потрібні, – Володимир Труш

В Тернопільській області продовжують хворіти на COVID-19 4178 осіб. 3431 осіб – на амбулаторному спостереженні. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров`я ОДА Ольга Ярмоленко під час засідання обласної комісії ТЕБ НС.

«В закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 747 осіб. З них: 553 з коронавірусом. 194 особи – на кисневій масці, 99 на кисневому концентраторі. До апарату штучної вентиляції підключено 20 осіб. 194 особи – з підозрою. За останню добу поступило 36 осіб з коронавірусною інфекцією, зареєтровано 53 підозри», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Члени комісії підтримали рішення Уряду щодо запровадження карантину вихідного дня в Тернопільській області.

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш наголосив, що дуже важливо зменшити кількість контактів між людьми. Тому рішення про посилення обмежень на вихідні дуже потрібні.

Згідно з рішенням комісії, у період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 хвилин понеділка на території області з 14 листопада 2020 року заборонено:

• приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо) – можлива лише торгівля на виніс;

• приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

• робота магазинів, окрім продуктових (щонайменше 60% закладу має бути присвячено торгівлі продуктами, пальним, ліками, виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами);

• робота закладів культури, які проводять культурно-масові заходи (концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази тощо);

• діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Обмеження діятимуть у вихідні до 30 листопада.

Також комісія ТЕБ НС рекомендувала місцевим комісія заборонити діяльність ринків у вихідні дні.