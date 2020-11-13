Влада виділила 180 000 грн. на твори 20 місцевих авторів

12 листопада відбулося засідання обласної видавничої ради. Було визначено авторів, на видання творів яких буде надана фінансова підтримка.

Участь у засіданні взяв заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Устенко.

«Тернопільщина – одна з лідерів книговидання в Україні. У місцевих видавництвах друкуються найвідоміші українські автори. Тому ми всілякими зусиллями намагаємося розвивати видавничу сферу, — каже Віктор Устенко. – Сьогодні розглянули заявки від місцевих авторів. Кожне видання заслуговує окремої уваги. Тому усі твори ми детально опрацюємо, а тоді приймемо остаточне рішення про фінансову підтримку. Особливу увагу ми звертатимемо на літературу національно-патріотичного виховання та видання, які популяризують наш край», – каже Віктор Устенко.

Члени видавничої ради своїм рішенням підтримали творчі проекти 20 місцевих авторів на загальну суму 180 000 гривень. На наступному черговому засіданні обласної видавничої ради будуть розглянуті проекти інших авторів.