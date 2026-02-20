П’ять сіл Підволочиської громади без транспорту: жителі на межі

Жителі п’ятьох сіл Підволочиської громади із грудня 2025 року залишаються без стабільного транспортного сполучення з Підволочиськом та Тернополем.

Перевізники відмовляються обслуговувати маршрут через його нерентабельність і брак водіїв, пояснюють у громаді.

Мешканцям обіцяли провести конкурс на визначення нового перевізника ще 10 лютого. Чи відбувся він та чи знайшли нового перевізника – з’ясовували журналісти 20 хвилин.

Про відсутність громадського транспорту до сіл Оріховець, Рожиськ, Турівка, Фащівка та Чернилівка повідомила редакції місцева жителька Марія Солтис. Вона розповіла, що через це люди не мають можливості їхати до міста, аби купити ліки або дістатися до лікарні. Інформацію про проблему з транспортом підтвердили журналістам і старости населених пунктів.

За даними Google Maps, від цих населених пунктів до Підволочиська – щонайменше 10,1 км, а найдалі розташована Турівка – 19,8 км. Якщо говорити про відстань до Тернополя, то подекуди вона перевищує 58 км.

Лишився один соцавтобус

Автобусний маршрут «Фащівка–Тернопіль» пролягає через низку населених пунктів громади, прокоментував заступник Підволочиського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іван Осадчук. Але чи провели конкурс та чи визначили перевізника-переможця, йому невідомо.

– Коли автобус їде з Фащівки до Тернополя, то дорогою обслуговує жителів Турівки, Рожиська, Оріхівця, довозить до Підволочиська і далі – до обласного центру. Але поки я не чув, щоб уже вирішили питання з перевізником, бо станом на сьогодні, 20 лютого, туди ніхто не їздить і не обслуговує. Але якщо ситуація зміниться – буде добре, бо я говорив з місцевими перевізниками, то їздити у тому напрямку ніхто не хоче. Бо і так брак водіїв, а ще й маршрут нерентабельний, кількість пасажирів зменшується, – розповів Іван Осадчук.

Нагадаємо, Підволочиська громада має соціальний автобус, який упродовж тижня обслуговує різні населені пункти.

– Комунального транспорту немає, лише соціальний автобус. Для нього склали графік, і він п’ять днів на тиждень виїжджає та обслуговує жителів різних населених пунктів. Щоб люди могли купити собі ліки, заплатити комунальні послуги, щось таке. Пустити частіше до того чи іншого села ми не можемо, бо автобус один, – каже Іван Осадчук.

Також наша редакція зв’язалася телефоном зі старостами сіл, аби з’ясувати, яка ситуація з перевізником, натомість вони нічого нового не сказали. Лише зазначили, що й досі в пошуках.

– Ми вже повторно говорили з нашими перевізниками. Наче вже є один охочий, має транспорт, але проблема в іншому – відсутність водіїв. Якщо нам вдасться найближчим часом знайти водія або кількох, то ситуація може змінитися, – каже Іван Каптій, староста сіл Турівка та Фащівка.

В адміністрації кажуть: ніхто не подався

10 лютого 2026 року відбувся конкурс на обслуговування автобусних маршрутів, зокрема і «Фащівка–Тернопіль», але охочих не було, прокоментував журналістам «20 хвилин» заступник директора департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської обласної військової адміністрації Михайло Олійник.

– На маршрут «Щаснівка–Тернопіль», який проходить через Підволочиську громаду, був один перевізник – Атаманчук, з ним наступного тижня підписуємо договір. А ось на «Фащівка–Тернопіль» претендентів не було. Плануємо повторно оголошувати конкурс, ймовірно, у березні. Нагадаю, визначення перевізників відбувається виключно на конкурсних засадах. Ми не можемо когось змусити обслуговувати жителів тих чи інших населених пунктів. Лише вдалося обрати перевізника для одного маршруту, – зазначив Михайло Олійник. – Комунального транспорту у громадах практично немає. Виняток – Тернопіль, Кременець, а також ще чотири громади, які мають власний транспорт: Байківці, Хоростків, Монастириська, Бучач. Активно розвивається пасажирський транспорт і в Чорткові.

Зі слів Михайла Олійника, якщо у березні будуть охочі обслуговувати маршрут «Фащівка–Тернопіль», то нехай подаються. Після перевірки та укладання договору перевізник матиме 10 днів, щоб розпочати роботу.

На Тернопільщині не вистачає перевізників…

Проблема регулярних пасажирських перевезень стосується не лише Підволочиської громади, наголосив Михайло Олійник. Загалом на Тернопільщині наразі не обслуговуються 69 автобусних маршрутів.

– Більшість маршрутів є збитковими через низький пасажиропотік. Крім того, значну частину пасажирів становлять пільгові категорії громадян. Нагадаю, що компенсація витрат за перевезення пільговиків належить до повноважень органів місцевого самоврядування. З 2021 року набули чинності зміни до закону «Про автомобільний транспорт», згідно з якими організація пасажирських перевезень у межах території громади (приміські, міжміські та міські маршрути) входить до компетенції органів місцевого самоврядування, – зазначив Михайло Олійник.

Додамо, що у 2025 році Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє використовувати транспортні засоби (автобуси, трамваї, тролейбуси, вагони метро), отримані як гуманітарну допомогу, для перевезення пасажирів на міських маршрутах. Такий транспорт можуть набувати комунальні підприємства, що здійснюють перевезення автомобільним або міським електричним транспортом.