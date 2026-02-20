Графік виїзних донацій на Тернопільщині: де здати кров 25–26 лютого

Тернопільський обласний центр служби крові оприлюднив графік виїзних донацій на наступний тиждень.

Медики наголошують: в умовах війни потреба у донорській крові залишається стабільно високою — вона необхідна для лікування поранених військових і цивільних, проведення операцій та порятунку життя пацієнтів у лікарнях.

Наступного тижня забір донорської крові проводитиметься у двох громадах області.

25 лютого — Борщів

Донація відбудеться у Борщівській міській лікарні за адресою: вулиця Степана Бандери, 108.

26 лютого — Ланівці

Здати кров можна буде у Лановецькій міській лікарні за адресою: вулиця Шевченка, 30.

Забір крові триватиме з 09:00 до 13:00.

Охочих стати донорами просять відповідально підготуватися до процедури — добре відпочити та поснідати перед здачею крові.