Графік виїзних донацій на Тернопільщині: де здати кров 25–26 лютого
Тернопільський обласний центр служби крові оприлюднив графік виїзних донацій на наступний тиждень.
Медики наголошують: в умовах війни потреба у донорській крові залишається стабільно високою — вона необхідна для лікування поранених військових і цивільних, проведення операцій та порятунку життя пацієнтів у лікарнях.
Наступного тижня забір донорської крові проводитиметься у двох громадах області.
25 лютого — Борщів
Донація відбудеться у Борщівській міській лікарні за адресою: вулиця Степана Бандери, 108.
26 лютого — Ланівці
Здати кров можна буде у Лановецькій міській лікарні за адресою: вулиця Шевченка, 30.
Забір крові триватиме з 09:00 до 13:00.
Охочих стати донорами просять відповідально підготуватися до процедури — добре відпочити та поснідати перед здачею крові.