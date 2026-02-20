Петро Лихацький офіційно очолив Тернопільський медичний університет: що зміниться в закладі

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко призначив нового ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (ТНМУ). Ним став Петро Лихацький, який отримав підтримку більшості колективу університету — майже 60% голосів (440 голосів) під час виборів ректора 5 грудня 2025 року.

Петро Лихацький має 46 років і значний досвід у медичній освіті. Протягом 23 років працював у ТНМУ, зокрема як доцент, професор кафедри медичної біохімії, а також декан медичного факультету. Окрім цього, він є автором понад 250 наукових публікацій. З 2020 року Лихацький активно працює в експертній комісії Центру якості освіти МОЗ України.

Новий ректор має амбітні плани для ТНМУ. Він бачить університет як сучасний медичний заклад європейського рівня, орієнтований на високу якість освіти, науки та клінічної підготовки. Серед його пріоритетів — модернізація освітніх програм, розвиток післядипломної освіти, наукових досліджень, міжнародних партнерств та підтримка молодих учених.

Петро Лихацький зазначив, що однією з основних цілей є впровадження цифрової трансформації навчального процесу та інтеграція університету з системою охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я України вже привітало професора Лихацького з обранням на відповідальну посаду, зичачи успіхів у втіленні планів щодо розвитку ТНМУ.

Тернопільський національний медичний університет, заснований у 1957 році, є одним з провідних медичних закладів в Україні, який надає освіту та проводить наукові дослідження в галузі медицини. Університет має 58 кафедр, більшість з яких є клінічними, розташованими на 25 базах лікарень по всій Україні.

Міністерство охорони здоров’я також зазначило, що у ТНМУ активно розвиваються нові напрямки, зокрема, центр ментального здоров’я, центр первинної медичної допомоги та стоматологічний відділ, що є частиною національних проектів НСЗУ.

Це призначення є важливим кроком у подальшому розвитку університету та медичної освіти в Україні.