Лобове зіткнення на Тернопільщині: троє постраждалих

У селі Колодіївка Скалатської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, водій автомобіля Toyota не впорався із керуванням, внаслідок чого сталося лобове зіткнення із зустрічним автомобілем Renault.

Внаслідок аварії травми отримали водії обох транспортних засобів та пасажирка Renault. Потерпілих госпіталізували до медичного закладу.

Учасників ДТП оглянули на вміст алкоголю у крові. Автомобілі поміщені на штрафмайданчик. Слідчі встановлюють усі обставини події.