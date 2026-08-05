росія атакувала логістичну інфраструктуру на Київщині: Укрзалізниця повідомила про загиблих біля залізничної платформи

У ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого комбінованого удару по логістичній інфраструктурі Київської області. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, тіла загиблих виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів у Броварському районі.

Після обстрілу на місці продовжують працювати оперативні служби та тривають відновлювальні роботи. Про відновлення руху на пошкодженій ділянці повідомлять додатково.

Під час повітряної атаки рух поїздів і роботу станцій тимчасово призупиняли, а персонал та пасажирів евакуювали. В Укрзалізниці зазначили, що компанія продовжує працювати в особливому режимі під час масованих атак та попередила про можливі затримки у русі поїздів.

У компанії також висловили співчуття родинам загиблих і постраждалих внаслідок нічної атаки на Київщину та столицю.