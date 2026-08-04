Під час виконання бойового завдання загинув захисник Юрій Пушкар з Тернопільщини

Війна забирає найкращих синів і доньок України…

31 липня 2026 року, під час виконання бойового завдання, необхідного для забезпечення оборони України, загинув мужній захисник, житель села Переволока, солдат Юрій ПУШКАР, 12 червня 1987 року народження. Повідомляє бучацька міська рада.

Юрій проходив військову службу на посаді техніка-водія групи зв’язку відділення управління мінометної застави. До останнього подиху він мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність.

Життя воїна обірвалося поблизу населеного пункту Сердобине Харківської області.

Щиро співчуваємо рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Юрія. Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату, а світла пам’ять про Героя назавжди залишиться у серцях вдячних українців.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України!

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