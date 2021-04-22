Відверто про вакцинацію на Тернопільщині розповіла регіональна координаторка Марія Павельєва

Невдовзі мине два місяці, як на Тернопільщині розпочали вакцинацію від ковіду. Якими є темпи цього процесу, на скільки він є ефективним і коли можна чекати якихось результатів. Чи отримають усі щеплені другу дозу вакцини, чому у багатьох жителів області після вакцинації в крові не виявляють жодних антитіл. Про все це, та багато не менш цікавого та пізнавального Терміново спілкується з регіональною координаторкою вакцинальної кампанії проти COVID на Тернопільщині Марією Павельєвою.

– Коли почалася вакцинації від Covid-19 на Тернопільщині? Скільки відтоді людей щепили?

– У нашій області цей процес розпочався 25 лютого 2021 року. За цей час вакцинували 18 тисяч 71 особу, що складає близько 2% від загальної кількості жителів області.

– Якими вакцинами зараз щеплять від коронавірусу і кого?

– Вакцинуємо трьома зареєстрованими в Україні препаратами: Covishield AstraZeneca, вакцинами Pfizer та CoronaVac.

Загалом з початку вакцинації препаратом AstraZeneca, якого ми отримали 18 тисяч доз, щепили 17тисяч 798 осіб. З 15 квітня вакциною CoronaVac (1200 доз) щепили 141 особу. Препаратом Pfizer почали вакцинувати з 19 квітня. У наявності було 1170 доз, вакцинували 132 людини.

Рішення про те, кого і якими вакцинами щепити, приймають в оперативному штабі МОЗ України з вакцинокерованих інфекцій у Києві. Зокрема, препаратом Covishield AstraZeneca вакцинували лідерів думок, медичних працівників, мобільні бригади, працівників екстреної допомоги, закладів, які не надають допомогу хворим з коронавірусом, первинної меддопомоги, служб здоров`я, відомчих та приватних медзакладів. А ще – працівників критично-важливих структур( Нацполіція, Нацгвардія, СБУ), вчителів, працівників соціальної сфери, служителів церков, людей віком від 80-ти, 70-79-ти, 65-69 років, військовослужбовців ООС і ЗСУ.

Спочатку люди мали недовіру до самої вакцини, але зараз ситуація інша. Її відчутно змінила кампанія з вакцинування відомих людей та лідерів думок краю

Вакиною CoronaVac щепили 42-ох вчителів, які братимуть участь у ЗНО та представників маломобільних груп населення і тих, хто за ними доглядає. Цим препаратом також ми продовжуємо наразі вакцинувати військовослужбовців, які воюють в зоні ООС, та працівників поліції.

Працівників інтернатних закладів та людей, які у них проживають, вакцинували препаратом Pfizer.

– Які гарантії, що люди, яких вакцинували один раз, отримають другу дозу вчасно?

– За інформацією МОЗ України, препарати для другого повторного вакцинування отримаємо вчасно, можливо, уже наступного тижня. Між першим та другим етапами вакцинування має пройти 12 тижнів. Відповідно, повторне щеплення розпочнеться 20 травня. Наразі осіб, які отримали друге щеплення, у нашій області немає.

– Чи відомо, коли в Україні будуть видавати паспорти вакцинації, які у перспективі можуть спростити двічі провакцинованим людям міжнародні пересування?

– Мова йде про те, що люди, які отримали дві дози вакцини, будуть отримувати міжнародні сертифікати. Або, як варіант, сімейний лікар через електронну систему зможе перевірити наявність необхідних щеплень і видати сертифікат. Проте наразі цього немає, бо ми ще не розпочали другий етап вакцинації.

“Антитіла не є показником вироблення імунітету до коронавірусу”

– Якщо після першої вакцини людина захворіла коронавірусом, їй потрібно таки добрати другу дозу? Якщо так, то через який час?

– Є досвід інших країн, де вважають, що не всім обов`язково щепитися вдруге. Але у більшості випадків усім рекомендують таки вакцинуватися і другою дозою. Якщо людина перехворіла, то вдруге можна щепитися через 6 місяців після перенесеного захворювання. Якщо ж людина вважає, що вона уже здорова, то може вакцинуватися й швидше, але не раніше 12 тижнів.

Є чимало людей, які не розуміють, чому після вакцинації у них немає антитіл і починають панікувати. Роблять це дарма, бо антитіла не є показником захищеності організму

– Про що свідчать показники кількості антитіл? Чи однаковою є методика з їх визначення? Адже в одних цифри рівня антитіл складають від 0,7- 1,6, а в деяких- 20. Як таке може бути?

– Це залежить від тест-системи, а вони бувають різні. Проте не завжди антитіла свідчать про вироблений в організмі імунітет. У жодних протоколах не записано, що перед проведенням вакцинації потрібно визначати антитіла. Зараз ведуть мову про те, що необхідно визначати наявність Т-лімфоцитів, які й забезпечують противірусний імунітет. Сам по собі факт наявності чи відсутності антитіл ні про що не свідчить.

– Є люди, які після вакцинації здавали тести на наявність антитіл, але їх не виявили. На скільки це масове явище?

– Такі випадки справді є. З цього приводу багато людей починають хвилюватися, бо не розуміють, чому так відбувається? Але, наголошую, ми використовуємо інноваційні вакцини, створені для того, щоб стимулювати клітинний імунітет (Т-клітини). Саме вони забезпечують противірусний імунітет. Проте побачити Т-клітини під час проведення тестів на антитіла неможливо.

– Про що свідчить відсутність антитіл і що робити таким людям?

– Антитіла не є показником вироблення імунітету до коронавірусу. Є чимало людей, які не розуміють, чому після вакцинації у них немає антитіл і починають панікувати. Роблять це дарма, бо антитіла не є показником захищеності організму. Щоб визначити рівень імунітету, необхідно визначити наявність Т-клітин. Це можна зробити у приватних клініках Києва та Тернополя.

– Чи є якісь гарантії якості вакцини, яка до нас поступає?

– Вакцини, які ми отримуємо, проходять тестування на рівні державного експертного центру. Вони дозволені ВООЗ. Про їх безпечність та ефективність свідчить те, що їх використовують у всьому світі.

– Чи складають якісь акти, чи видають довідки, за якими людина може згодом підтвердити, коли і якою вакциною вона була щеплена?

– При проведенні першої вакцинації документів чи інших підтверджуючих документів не видають. Але можна звернутися з цього приводу до сімейного лікаря. Відповідно, він зайде в загальноукраїнську електронну базу даних Державного експертного центру МОЗ України, де є інформація про всіх вакцинованих, і на вимогу надасть особі таку довідку.

“Відмови медиків від вакцинації були лише на початку”

– Скільки на Тернопільщині вакциновано медиків і чому вони часто відмовляються від цього?

– Загалом в області щеплено понад 48% медиків. Серед працівників екстреної медичної допомоги вакцинували 544 особи, медпрацівників закладів, де надають допомогу хворим з Covid-19 – 2 тис. 220,інших медзакладів – 2 тис. 522 особи, первинної ланки- 1 тис. 530, системи громадського здоров’я ( центри здоров`я та лабораторний центр) – 150, відомчих закладів охорони здоров’я (наприклад, поліклініка УМВС) – 36, приватних медзакладів (стоматологія, аптеки) – 689.

Зазначу, випадки відмови медиків від щеплень були на початку вакцинальної кампанії. Багато із них на той час уже перехворіли Covid-19, тому вважали, що мають імунітет і вакцинуватися недоцільно. Через це багато медичних працівників ми просто доохоплювали щепленнями згодом.

– Як оцінюєте темпи вакцинації в області, чи не є усе це радше імітацією вакцинації?

– Вважаю, темпи вакцинації від Covid-19 на Тернопільщині загалом непогані, враховуючи кількість отриманих нами доз препаратів та охопленість населення імунізацією. Треба зважати також на те, що ми не найбільша область України, тому рівнятися за показниками до таких, як Львівська, чи Івано-Франківська область, немає сенсу. Але понад 18 тисяч вакцинованих – об`єктивно якісний показник. Звісно, якби вакцинували усіх охочих, а не за цільовим призначенням, то відповідно змінилися б і цифри. Спочатку люди мали недовіру до самої вакцини, але зараз ситуація зовсім інша. Її відчутно змінила кампанія з вакцинування відомих людей та лідерів думок краю. Громадяни нарешті перестали сумніватися та зрозуміли, що це – дієвий спосіб захиститися від небезпечної інфекції.

– Як швидко заходи з вакцинації дадуть бажаний ефект?

– Для цього має бути двічі провакцинована хоча б половина населення. Наразі, на Тернопільщині люди провакциновані тільки один раз. Під час наступного етапу ми провакцинуємо їх ще раз.

– За два місяці в області провакциновано мізерних 2% населення. Скільки часу при таких темпах потрібно для вироблення колективного імунітету?

– Формування колективного імунітету – доволі тривалий процес, який залежить, зокрема, від темпів поширення інфекції. Якщо ж вести мову про вплив вакцинації на його формування, то нею має бути охоплено не менше 50% населення. На це потрібно близько двох років. Власне тому Дорожня карта вакцинації розписана на 2021-2022 роки.

– Скільки у нас провакциновано в кожній з категорій, яку планували вакцинувати?

– У соціальній сфері – 2369, служителів церкви – 50, людей віком від 80 років- 1146, від 70 до 79 років – 1 тис. 197, від 65 до 69 – 1 тис. 168 осіб. Працівників критично важливих структур (поліція, нацгвардія, СБУ, військовослужбовці) – 385, військовослужбовців ООС – 752, працівників інтернатних закладів – 28 та людей, які там проживають – 104. Провакциновано також 83 особи з групи маломобільного населення і 25 осіб, які за ними доглядають. Щепили 44 працівника мобільних бригад з імунізації та 2 тис. 103 – держкерівників, громадських діячів та лідерів, 472 освітянина. (На жаль, Марія Павельєва не змогла назвати відсоткових показників, тому проаналізувати наведені цифри досить складно – ред.)

– Наскільки ймовірним є те, що при таких низьких темпах вакцинації діючі вакцини при швидкій мутації коронавірусу скоро стануть просто неактуальними?

– Я розумію, що є мутація вірусу, але, можливо, до нього буде таке ж пристосування, як і до нових штамів грипу, які спостерігаємо щороку.

Після нецільового використання вакцини контроль посилили

– Чи посилили контроль за використанням вакцин в області після того, як вакцину кількісно використали не за призначенням і щепили поза чергою працівників місцевого агропідприємства?

– Бригади медиків, які проводять імунізацію населення, тепер щоденно звітують про виконану роботу: скількох осіб, де і коли вони вакцинували.

– Чи поніс хтось відповідальність за дане нецільове використання вакцин, яке набуло резонансу на всю Україну?

– Рішення щодо їх дій мав би приймати керівник закладу, при якому і була створена ця бригада. Але очевидно цих медиків не могли просто відсторонити від роботи, адже вони пройшли спеціальне навчання. Через це могли виникнути перебої з фахівцями, підготовленими для проведення вакцинації від Covid-19. Тому, щоб не допустити цього, а також подібних порушень, ми посилили контроль за виїздами мобільних бригад, щоденною звітністю та плануванням роботи.

Головне фото: фейсбук-сторінка Марії Павельєвої.