Смерть дитини при лікуванні зубів – повідомлено про підозру ще одному лікарю у Тернополі 

Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру стоматологу однієї з тернопільських лікарень за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Встановлено, що на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом. І хоча лікуючий лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом. Також не було проведено консультації з іншими лікарями, враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі.

13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у м. Тернополі під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Лікарю-анастезіологу, що теж брала участь в оперативному втручанні, 13 грудня 2024 року повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Її відсторонили від посади і обрали запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється Тернопільським РУП ГУНП в області.