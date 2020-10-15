Список лікарів, готових надавати безкоштовні консультації у Viber та WhatsApp
Список лікарів готових надавати БЕЗКОШТОВНІ консультації у Viber та WhatsApp:
Інструкція як отримати/надати консультацію використовуючи інструменти платформи SPILNO: інструкція
Сімейні лікарі (від 0 років):
- +38 (097) 121-37-23 – Маріанна Андріївна
- +38 (067) 955-36-94 – Світлана Сергіївна
- +38 0502785938 – В’ячеслав Юрійович + психіатрія, терапія
- +38 (050) 247-65-99 – Алла Олександрівна
- +38 (050) 065-46-72 – Юлія Олександрівна
- +38 (050) 048-67-03 – Талик Тарасович
- +38 (050) 137-13-80 – Анна Сергіївна
- +38 (097) 990-77-67 – Денис Олегович
- +38 (099) 409-04-75 – Таміла Олександрівна
- +38 (067) 426 15-03 – Євген Ігорович
- +38 (099) 722-90-37 – Михайло Михайлович
Терапевти (з 18 років):
- +38 (095) 88-75-110 – Анна Володимирівна
- +38 (050) 175-22-04 – Вікторія Вікторівна
- +38 (050) 903-73-81 – Галина Василівна
- +38 (050) 382-74-57 – Марина Валеріївна
- +38 (095) 58 94 999 – Христина Богданівна Середюк
Педіатри (до 18 років):
- +38 (067) 761-55-78 – Олександра Вадимівна
- +38 (050) 358-63-29 – Марина Євгеніївна (алерголог) (Viber)
- +38 (050) 050-07-40 – Світлана (з пн 23.03)
- +38 (096) 835- 85-82 – Наталья Евгеньевна Климко – врач педиатр, 15 лет стажа, опыт работы в реанимации недоношенных новорождённых (Viber)
Психологи, психіатри, неврологи:
- +38 (063) 613-39-63 – Оксана Матвіїв
- +38 (097) 700-29-22 – Світлана Іванівна – лікар-психотерапевт, психолог
- +38 (050) 94-34-610 – Олена Леонідівна – невропатолог дитячий + неврози + епілепсія
- +38 (063) 894-33-43 – Павло Обривкін – психолог
- +38 (050) 671-73-14 – Інга Василівна Дрозд – практичний психолог
- +38 (097) 847-85-38 – Мар‘яна Корженна – лікар-невропатолог
ЛОР + інфо про віруси:
- +38 (050) 009-53-90 – Вікторія Станіславівна
- +38 (097) 119-66-14 – Марта Юріївна
Рентгенологи (+УЗД), але консультують і про віруси:
- +38 (095) 939-63-84 – Єлизавета Олександрівна
- +38 (067) 766-63-35 – Наталя
- +38 (096) 181 99 52 – Ігор Сергійович
- +38 (095) 825-08-30 – Світлана Федорівна – рентгенолог
Акушер-гінекологи + консультації по вірусам:
- +38 (050) 317-18-69 – Олена Михайлівна
- +38 (068) 683-08-69 – Лідія Аркадіївна
- +38 (066) 273-61-15 – Вікторія Володимирівна
- +38 (050) 583-46-57 – Дмитрий Михайлович Могилевский – врач акушер-гинеколог, Израиль, Вайбер
Ортопеди-травматологи:
- +38 (066) 590-45-46 – Катерина Iгорiвна
- +38 (050) 235-36-68 – Сергій Валерійович
- +38 (067) 236-39-34 – Анна Марківна
- +38 (067) 702-35-94 – Назар Олегович
- +38 (050) 404-44-43 – Олександр Петрович
- +38 (097) 179-56-14 – Дмитро Іванович Кваснюк – ортопед-травматолог вищої категорії, к.м.н. доцент кафедри травматології і ортопедії БДМУ
Дерматологи:
- +38 0678149191 – Лейла Ильинична
- +38 (050) 177-34-87 – Антон Миколайович – дерматолог
- +38 (066) 154-71-49 – Євгенія Анатоліївна – дерматолог
- +38 (093) 761-00-12 – Юлия Сергеевна – дерматолог
Інші спеціалісти:
- +38 0939363861 Максим Миколайович – проктолог
- +38 (050) 310-21-75 – стоматолог
- + 38 (050) 061-44-87 – Антон Володимирович – судинний хірург + терапія
- +38 (050) 537-85-73 – Надежда Валеріївна – офтальмолог (пн-пт 9-18)
- +38 (068) 131-30-68 – Олег Васильович Мазур – хірург ендокринолог
- +38 (097) 152-10-03 – Інна Володимирівна Попова – врач-стоматолог высшей категории
- +38 (097) 919-84-44 – Оксана Василівна Лозова, дитячий кардіоревматолог
- +38 (067) 466-06-81 – Андрій Петрович Гук – лікар-нейрохірург, онколог
- +38 (096) 292-97-69 – Ірина Іванівна Ковпанець – ревматолог 1 категорія
- +38 (066) 724-38-65 – Олексій Андрійович Єрошкін – нейрохірург
- +38 (067) 443-26-81 – Олександр Миколайович Доценко – травматолог
- +38 (097) 257-61-77 – Єлизавета Сергіївна Плонська – лікар фтизіатр (з питань туберкульозу) дорослий
- +38 (067) 559-11-80 – Ольга Юрьевна Нигрескул – врач кардиолог Университетской клиники ОНМедУ
- +38 (095) 323-55-66 – Ольга Владимировна Кундельская – кардиолог высшей категории + терапия и анестезиология, реаниматология.
- +38 (095) 856-43-09 + 38 (093) 219-09-97 – Віталій Катрич – лікар з Медицини Невідкладних Станів
- +38 (098) 607-91-90 – Анна Сохан, лікар-інтерн ЗПСМ
- +38 (097) 982-19-38 – Петр Ситник, сосудистый хирург высшей категории
- +38 (067) 986-39-07 – Стинич Оксана Анатоліївна, клінічний імунолог, педіатр, кандидат медицинських наук
- +38 (0976162796) – Черчик Юрій Олексійович, хірург, дитячий хірург, лапароскопія, лазерна хірургія
Всі ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки – у крайніх випадках)
Б Е З К О Ш Т О В Н О
Не залежно від Вашого місця проживання, національності, соціального статусу, релігії, мови та поглядів і тд.
Важливо: тепер приходити на прийом до лікарні або викликати «швидку» тільки у разі крайньої необхідності !!!
Ці лікарі працюють у багатьох різних лікарнях країни – приватних і державних, ВУЗах і амбулаторіях, вони різні за фахом та досвідом, але всі вони об’єднані бажанням зробити свій вклад в боротьбу зі спільними ворогами: вірусом, панікою, низькою громадською активністю і явною нехваткою медичної допомоги. І це, повірте, дасть свої результати! Ці спеціалісти найчастіше не мають один до одного ніякого відношення, вони просто надали у вільний доступ свої телефони і готові віддати свій час на он-лайн консультації, не зважаючи на космічне перенавантаження на своїх основних робочих місцях і десятки дзвінків від особистих пацієнтів. Дякуємо за порозуміння.
Метою наших безкоштовних консультацій є:
- Відбір важких пацієнтів, яким медична допомога дійсно життєво потрібна, від громадян з банальною застудою і нежитю. На сьогодні співвідношення випадків «небезпека/безпека» становить «1/99», тобто лише 1 пацієнту зі 100 дійсно потрібно звернутись до лікаря чи викликати «швидку», іншим 99 – на момент консультації нічого не загрожує.
- Ми протидіємо наростаючій паніці та інформуємо населення про необхідність ізоляції в домашніх умовах. Ми намагаємося знизити пікове навантаження на медичні установи, щоб наші колеги не «лягали кістьми» на своїх робочих місцях: в ізоляторах та реанімаціях. Ні одна система охорони здоров’я в світі не взмозі прийняти всіх хворих під час пандемії
Ми постійно оновлюємо перелік лікарів додаючи всіх небайдужих, інформацію про себе ви можете нам надіслати на пошту: info@spilno.org
Також необхідно додати, що ви можете надавати консультації через платформу SPILNO використовуючи інструмент Звернення.
Покрокова інструкція як надати та отримати консультацію використовуючи інструменти платформи SPILNO
Єдина умова – лікар повинен бути зареєстрований на Платформі.
По всіх питаннях як налаштувати роботу по платформі пишіть: info@spilno.org
Шановні лікарі, якщо у вас є бажання та можливість допомогти нашому волонтерському проекту 003 будь-ласка підтримайте нашу ініціативу. Нам дуже потрібна ваша допомога в наданні консультації стосовно COVID-19.
Проект цілком волонтерський і ми робимо все від нас залежне забезпечуючи його технічну частину, але зараз дуже багато заявок і не вистачає фахівців які би могли відповідати на запити громадськості. Якщо у вас є така можливість напишіть нам: info@spilno.org або можна вийти на контакт через Фейсубук.
Координатори проекту: Олег Калініченко та Олег Чеславський.