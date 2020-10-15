Список лікарів готових надавати БЕЗКОШТОВНІ консультації у Viber та WhatsApp:

Інструкція як отримати/надати консультацію використовуючи інструменти платформи SPILNO: інструкція

Сімейні лікарі (від 0 років):

+38 (097) 121-37-23 – Маріанна Андріївна

+38 (067) 955-36-94 – Світлана Сергіївна

+38 0502785938 – В’ячеслав Юрійович + психіатрія, терапія

+38 (050) 247-65-99 – Алла Олександрівна

+38 (050) 065-46-72 – Юлія Олександрівна

+38 (050) 048-67-03 – Талик Тарасович

+38 (050) 137-13-80 – Анна Сергіївна

+38 (097) 990-77-67 – Денис Олегович

+38 (099) 409-04-75 – Таміла Олександрівна

+38 (067) 426 15-03 – Євген Ігорович

+38 (099) 722-90-37 – Михайло Михайлович

Терапевти (з 18 років):

+38 (095) 88-75-110 – Анна Володимирівна

+38 (050) 175-22-04 – Вікторія Вікторівна

+38 (050) 903-73-81 – Галина Василівна

+38 (050) 382-74-57 – Марина Валеріївна

+38 (095) 58 94 999 – Христина Богданівна Середюк

Педіатри (до 18 років):

+38 (067) 761-55-78 – Олександра Вадимівна

+38 (050) 358-63-29 – Марина Євгеніївна (алерголог) (Viber)

+38 (050) 050-07-40 – Світлана (з пн 23.03)

+38 (096) 835- 85-82 – Наталья Евгеньевна Климко – врач педиатр, 15 лет стажа, опыт работы в реанимации недоношенных новорождённых (Viber)

Психологи, психіатри, неврологи:

+38 (063) 613-39-63 – Оксана Матвіїв

+38 (097) 700-29-22 – Світлана Іванівна – лікар-психотерапевт, психолог

+38 (050) 94-34-610 – Олена Леонідівна – невропатолог дитячий + неврози + епілепсія

+38 (063) 894-33-43 – Павло Обривкін – психолог

+38 (050) 671-73-14 – Інга Василівна Дрозд – практичний психолог

+38 (097) 847-85-38 – Мар‘яна Корженна – лікар-невропатолог

ЛОР + інфо про віруси:

+38 (050) 009-53-90 – Вікторія Станіславівна

+38 (097) 119-66-14 – Марта Юріївна

Рентгенологи (+УЗД), але консультують і про віруси:

+38 (095) 939-63-84 – Єлизавета Олександрівна

+38 (067) 766-63-35 – Наталя

+38 (096) 181 99 52 – Ігор Сергійович

+38 (095) 825-08-30 – Світлана Федорівна – рентгенолог

Акушер-гінекологи + консультації по вірусам:

+38 (050) 317-18-69 – Олена Михайлівна

+38 (068) 683-08-69 – Лідія Аркадіївна

+38 (066) 273-61-15 – Вікторія Володимирівна

+38 (050) 583-46-57 – Дмитрий Михайлович Могилевский – врач акушер-гинеколог, Израиль, Вайбер

Ортопеди-травматологи:

+38 (066) 590-45-46 – Катерина Iгорiвна

+38 (050) 235-36-68 – Сергій Валерійович

+38 (067) 236-39-34 – Анна Марківна

+38 (067) 702-35-94 – Назар Олегович

+38 (050) 404-44-43 – Олександр Петрович

+38 (097) 179-56-14 – Дмитро Іванович Кваснюк – ортопед-травматолог вищої категорії, к.м.н. доцент кафедри травматології і ортопедії БДМУ

Дерматологи:

+38 0678149191 – Лейла Ильинична

+38 (050) 177-34-87 – Антон Миколайович – дерматолог

+38 (066) 154-71-49 – Євгенія Анатоліївна – дерматолог

+38 (093) 761-00-12 – Юлия Сергеевна – дерматолог

Інші спеціалісти:

+38 0939363861 Максим Миколайович – проктолог

+38 (050) 310-21-75 – стоматолог

+ 38 (050) 061-44-87 – Антон Володимирович – судинний хірург + терапія

+38 (050) 537-85-73 – Надежда Валеріївна – офтальмолог (пн-пт 9-18)

+38 (068) 131-30-68 – Олег Васильович Мазур – хірург ендокринолог

+38 (097) 152-10-03 – Інна Володимирівна Попова – врач-стоматолог высшей категории

+38 (097) 919-84-44 – Оксана Василівна Лозова, дитячий кардіоревматолог

+38 (067) 466-06-81 – Андрій Петрович Гук – лікар-нейрохірург, онколог

+38 (096) 292-97-69 – Ірина Іванівна Ковпанець – ревматолог 1 категорія

+38 (066) 724-38-65 – Олексій Андрійович Єрошкін – нейрохірург

+38 (067) 443-26-81 – Олександр Миколайович Доценко – травматолог

+38 (097) 257-61-77 – Єлизавета Сергіївна Плонська – лікар фтизіатр (з питань туберкульозу) дорослий

+38 (067) 559-11-80 – Ольга Юрьевна Нигрескул – врач кардиолог Университетской клиники ОНМедУ

+38 (095) 323-55-66 – Ольга Владимировна Кундельская – кардиолог высшей категории + терапия и анестезиология, реаниматология.

+38 (095) 856-43-09 + 38 (093) 219-09-97 – Віталій Катрич – лікар з Медицини Невідкладних Станів

+38 (098) 607-91-90 – Анна Сохан, лікар-інтерн ЗПСМ

+38 (097) 982-19-38 – Петр Ситник, сосудистый хирург высшей категории

+38 (067) 986-39-07 – Стинич Оксана Анатоліївна, клінічний імунолог, педіатр, кандидат медицинських наук

+38 (0976162796) – Черчик Юрій Олексійович, хірург, дитячий хірург, лапароскопія, лазерна хірургія

Всі ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки – у крайніх випадках)

Б Е З К О Ш Т О В Н О

Не залежно від Вашого місця проживання, національності, соціального статусу, релігії, мови та поглядів і тд.

Важливо: тепер приходити на прийом до лікарні або викликати «швидку» тільки у разі крайньої необхідності !!!

Ці лікарі працюють у багатьох різних лікарнях країни – приватних і державних, ВУЗах і амбулаторіях, вони різні за фахом та досвідом, але всі вони об’єднані бажанням зробити свій вклад в боротьбу зі спільними ворогами: вірусом, панікою, низькою громадською активністю і явною нехваткою медичної допомоги. І це, повірте, дасть свої результати! Ці спеціалісти найчастіше не мають один до одного ніякого відношення, вони просто надали у вільний доступ свої телефони і готові віддати свій час на он-лайн консультації, не зважаючи на космічне перенавантаження на своїх основних робочих місцях і десятки дзвінків від особистих пацієнтів. Дякуємо за порозуміння.

Метою наших безкоштовних консультацій є:

Відбір важких пацієнтів, яким медична допомога дійсно життєво потрібна, від громадян з банальною застудою і нежитю. На сьогодні співвідношення випадків «небезпека/безпека» становить «1/99», тобто лише 1 пацієнту зі 100 дійсно потрібно звернутись до лікаря чи викликати «швидку», іншим 99 – на момент консультації нічого не загрожує.

Ми протидіємо наростаючій паніці та інформуємо населення про необхідність ізоляції в домашніх умовах. Ми намагаємося знизити пікове навантаження на медичні установи, щоб наші колеги не «лягали кістьми» на своїх робочих місцях: в ізоляторах та реанімаціях. Ні одна система охорони здоров’я в світі не взмозі прийняти всіх хворих під час пандемії

Ми постійно оновлюємо перелік лікарів додаючи всіх небайдужих, інформацію про себе ви можете нам надіслати на пошту: info@spilno.org

Також необхідно додати, що ви можете надавати консультації через платформу SPILNO використовуючи інструмент Звернення.

Покрокова інструкція як надати та отримати консультацію використовуючи інструменти платформи SPILNO

Єдина умова – лікар повинен бути зареєстрований на Платформі.

По всіх питаннях як налаштувати роботу по платформі пишіть: info@spilno.org

Шановні лікарі, якщо у вас є бажання та можливість допомогти нашому волонтерському проекту 003 будь-ласка підтримайте нашу ініціативу. Нам дуже потрібна ваша допомога в наданні консультації стосовно COVID-19.

Проект цілком волонтерський і ми робимо все від нас залежне забезпечуючи його технічну частину, але зараз дуже багато заявок і не вистачає фахівців які би могли відповідати на запити громадськості. Якщо у вас є така можливість напишіть нам: info@spilno.org або можна вийти на контакт через Фейсубук.

Координатори проекту: Олег Калініченко та Олег Чеславський.