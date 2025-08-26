Стартує електронний набір у спортшколи Тернополя – перший такий сервіс в Україні

🔔 Вже завтра стартує чи не перша в Україні система електронного запису дітей до спортивних шкіл!

Відтепер у Тернополі електронна реєстрація до секцій міських спортивних шкіл буде доступна напряму через мобільний додаток «е-Тернопіль» або через Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.

Це – абсолютно новий рівень зручності для батьків і тренерів, особливо у місті, де є величезний попит на спортивні секції. Це, мабуть, перший такий функціонал в Україні, і ми пишаємось, що саме Тернопіль втілює у життя такі цифрові послуги!

📅 Графік старту електронного набору:

🗓 27 серпня о 11:00 – КДЮСШ №1

🗓 28 серпня о 11:00 – КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського

🗓 29 серпня о 10:00 – КДЮСШ з ігрових видів спорту

🗓 29 серпня о 12:00 – ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль»

✅ А вже з 1 вересня з 12:00 розпочинається запис у групи початкової підготовки з різних видів спорту у всіх міських спортивних школах.

📲 Що потрібно зробити вже зараз:

☑️Оновіть додаток «е-Тернопіль» до останньої версії (і для Android, і для iOS).

☑️Зареєструйтесь або увійдіть у додаток.

☑️У розділі «Профіль – Діти» додайте інформацію про дитину — це обов’язково для реєстрації.