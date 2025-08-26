У Чорткові стартує безкоштовна вакцинація котів і собак від сказу. Графік

З метою попередження випадків захворювання на сказ, у Чорткові пройде безкоштовна виїзна кампанія щодо вакцинації котів та собак.

🔹 27.08 – стадіон «Харчовик» (біля головного входу) – з 10:00 до 15:00 год;

🔹 28.08 – автостанція «Чортків» (позаду будівлі станції) – з 10:00 до 15:00 год;

🔹 29.08 – залізничний район (на перехресті вулиць Залізнична та Чортківська) – з 10:00 до 15:00 год;

🔹 01.09 – навпроти церкви Покрови – з 10:00 до 15:00 год;

🔹 02.09 – мікрорайон «Синяково» ( біля будівлі колишнього клубу) – з 10:00 до 15:00 год.

📌 Нагадуємо, що ветеринарна служба, котра знаходиться по вул. В. Великого,10 щодня проводить БЕЗКОШТОВНУ вакцинацію домашніх улюбленців.