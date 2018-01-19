Новини Тернополя 

Хто з відомих тернополян наважився пірнути в крижану воду на Водохреща (Фотодобірка)

Irena 68 Views Прокоментуй!

Свято Водохреща відоме майже всім українцям. Хрещення Господнє святкують традиційно 19 січня, цей день вважається закінченням періоду новорічних свят. Нині освячують водойми, а люди купаються у крижаних ополонках як пам’ять про те, що Ісус хрестився у ріці Йордан. Хоча є й такі, хто “моржує” й зі спортивного інтересу.

“Погляд” зробив добірку фотографій з відомими в Тернополі персонами, які купалися на Водохреща.

Тернопільський міський голова Сергій Надал купався сьогодні спільно з колегами по партії в парку “Топільче” біля клубу моржувальників “Нептун”. Цю традицію керівник міста підтримує уже роками. Сьогодні Сергій Віталійович, моржуючи, зробив рекламу американському бренду «Calvin Klein».

Ще один мер Тернополя — Леся Голик, яка очолює Молодіжну міську раду, — теж мала відважність зануритися у крижану воду.

Відомий у Тернополі ресторатор Михайло Гросуляк теж показав сьогодні силу духу, пірнувши в йорданську воду відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун».

Ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий купався у не велелюдному місці. Фото про те, як збирається занурюватися у водойму, ректор розмістив на своїй сторінці в Facebook. “Дорогі друзі й колеги! Сердечно вітаю усіх зі святом світлих і добрих нових починань – Водохрещем. Хрещення Господнє – це час забути всі образи, очиститися від нещирості та зла, присвятити себе молитві та добрим помислам. У цей день бажаю кожному міцного здоров’я і сил, радості та миру, життєвої мудрості та взаєморозуміння. Христос Хрещається! У річці Йордан!”, — підписав своє фото Андрій Крисоватий.

Депутати Тернопільської міської ради Іван Сороколіт та Ігор Турський — ще ті моржі!

Український господарник, громадський і політичний діяч Михайло Апостол опублікував у “Фейсбуці” світлини, як він купається в Дніпрі о 3 год. ночі.

Без Олександра Башти не обходиться жодне масове дійство в Тернополі.

“Заступник начальника управління – головний інженер житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Микола Лесів у день Богоявлення Господнього підтримав традицію та разом з іншими тернополянами занурився у крижану Водохресну купель. Робить це Микола Федорович вже не вперше, каже, що екстримальне занурення бадьорить та додає енергії. “В бій йдуть лише старики”, – жартує Микола Лесів, адже наразі в управлінні у нього немає однодумців, які готові зануритися разом з ним у крижану воду у святковий день”, – пише сайт Тернопіль житлово-комунальний.

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