Хто з відомих тернополян наважився пірнути в крижану воду на Водохреща (Фотодобірка)

Свято Водохреща відоме майже всім українцям. Хрещення Господнє святкують традиційно 19 січня, цей день вважається закінченням періоду новорічних свят. Нині освячують водойми, а люди купаються у крижаних ополонках як пам’ять про те, що Ісус хрестився у ріці Йордан. Хоча є й такі, хто “моржує” й зі спортивного інтересу.

“Погляд” зробив добірку фотографій з відомими в Тернополі персонами, які купалися на Водохреща.

Тернопільський міський голова Сергій Надал купався сьогодні спільно з колегами по партії в парку “Топільче” біля клубу моржувальників “Нептун”. Цю традицію керівник міста підтримує уже роками. Сьогодні Сергій Віталійович, моржуючи, зробив рекламу американському бренду «Calvin Klein».

Ще один мер Тернополя — Леся Голик, яка очолює Молодіжну міську раду, — теж мала відважність зануритися у крижану воду.

Відомий у Тернополі ресторатор Михайло Гросуляк теж показав сьогодні силу духу, пірнувши в йорданську воду відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун».

Ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий купався у не велелюдному місці. Фото про те, як збирається занурюватися у водойму, ректор розмістив на своїй сторінці в Facebook. “Дорогі друзі й колеги! Сердечно вітаю усіх зі святом світлих і добрих нових починань – Водохрещем. Хрещення Господнє – це час забути всі образи, очиститися від нещирості та зла, присвятити себе молитві та добрим помислам. У цей день бажаю кожному міцного здоров’я і сил, радості та миру, життєвої мудрості та взаєморозуміння. Христос Хрещається! У річці Йордан!”, — підписав своє фото Андрій Крисоватий.



Депутати Тернопільської міської ради Іван Сороколіт та Ігор Турський — ще ті моржі!

Український господарник, громадський і політичний діяч Михайло Апостол опублікував у “Фейсбуці” світлини, як він купається в Дніпрі о 3 год. ночі.



Без Олександра Башти не обходиться жодне масове дійство в Тернополі.

“Заступник начальника управління – головний інженер житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Микола Лесів у день Богоявлення Господнього підтримав традицію та разом з іншими тернополянами занурився у крижану Водохресну купель. Робить це Микола Федорович вже не вперше, каже, що екстримальне занурення бадьорить та додає енергії. “В бій йдуть лише старики”, – жартує Микола Лесів, адже наразі в управлінні у нього немає однодумців, які готові зануритися разом з ним у крижану воду у святковий день”, – пише сайт Тернопіль житлово-комунальний.