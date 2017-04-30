«Розбірки опонентів політичних партій у Тернополі не оминуть кримінальної відповідальності», – О. Богомол

Політичні розбірки опонентів різних політичних партій у Тернополі не оминуть кримінальної відповідальності. У цьому запевнив начальник головного управління національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол під час круглого столу у п`ятницю.

– Поліцією встановлено практично всіх учасників подій, – зазначив Олександр Богомол щодо протестної акції під стінами Тернопільської міської ради 24 квітня. – Відомо, хто розпилював газ в очі депутату міської ради. Встановлено, хто кинув яйцем в око іншому депутату. Ці люди будуть притягнуті до відповідальності. Я провів зустрічі з представниками політичних таборів, які влаштовують клоунади. Попередив їх, що поліція більше не буде чекати, поки хтось кине яйце. Яйця всі будуть побиті в кишенях, а балончики будуть спустошені напередодні. Влаштовувати цирк в Тернополі, щоб потім якусь земельку підібрати, – смішно.

За словами Олександра Богомола, поки що невідомо, яку відповідальність, згідно з Кримінальним кодексом України, понесуть особи, які нанесли травми депутатам. Є два варіанти: або Хуліганство – кримінальна відповідальність, чи дрібне хуліганство – адміністративна відповідальність. Це залежить від того, чи будуть мати претензії депутати щодо нанесення тілесних ушкоджень. Якщо так – хуліганам однозначно “світить” кримінальна відповідальність.

Ірина Юрко.

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