Тернопільською школою №14 керують… учнівський президент та парламент

Тернопільська ЗОШ № 14 є однією із шкіл в Україні, яка прагне іти, нога в ногу, із сучасністю та активно впроваджує реформу Нової Української Школи. Навчальний заклад бере участь у різних освітніх проєктах. За результатами конкурсного відбору, разом із шістьма закладами України, 14 школа стала учасницею всеукраїнського проєкту створення «Меморандуму про співпрацю», метою якого є налагодження комунікацій та співпраці між батьками, дітьми та вчителями.

Також школа №14 бере активну участь у норвезько-українському проєкті «Демократична Школа». З допомогою новітніх методик програми директорка школи, Добровольська Оксана Михайлівна, та педагогічний колектив мають на меті удосконалити українську сучасну школу. Проводять різні навчально-виховні заходи, щоби виховати свідомого, відповідального, демократичного громадянина. Залучають до активного шкільного життя батьків та учнів.

Нещодавно на загальношкільних зборах учні, вчителі та батьки обрали раду школи та учнівське самоврядування для вирішення важливих питань, пропозицій щодо вдосконалення та розвитку закладу. Також тут активно працює учнівський президент та парламент. У школі діти не тільки навчаються, а й мають можливість розвивати свої таланти, здібності, соціальні навички та лідерські якості.

Про впевнені кроки до успіху та шкільні досягнення діляться з читачами «Погляду» учнівський президент 14 школи – Вікторія Бідочко та її команда: Наталя Околович, Софія Малярська та Настя Худа.

Віко, розкажи, будь ласка, що саме спонукало тебе стати учнівським президентом?

Школа почала прогресивно змінюватись та вдосконалюватись. В дуже хороших змінах ми щиро вдячні директорці нашої школи, Добровольській Оксані Михайлівні. Її бажання змінити школу запалило всіх, в тому числі і мене. Оголосили, що будуть відбуватися вибори президента. Звичайно, я вирішила також спробувати, висунувши власну кандидатуру разом зі своєю найкращою командою. Хочу подякувати за велику підтримку з їхнього боку. Ціную нашу командну роботу, бо без неї – ніяк!

Що входить в роботу учнівського самоврядування?

Основна наша мета разом із дирекцією школи та вчителями робити шкільне життя цікавим. Вдосконалювати та піднімати нашу школу на вищий рівень. Прислухаємось до думки та побажання кожної дитини. Робимо все можливе, аби їхнє перебування в школі було комфортним. У молодшій школі запровадили руханки на великих перервах. Ця ідея дуже подобається не тільки маленьким дітям , а й старшим. За бажанням з нами можуть танцювати всі охочі. Проводимо дітям 5-7 класів різні розвиваючі заняття та робимо домашнє завдання разом з ними. Також беремо активну участь та допомагаємо дирекції школи в організації різних проєктів.

Громадська робота в школі, волонтерська робота, ти відмінно навчаєшся… Як ти це все поєднуєш?

Звичайно важко. Але я встигаю. Ми працюємо командою. Один одному допомагаємо, розподіляємо правильно між собою обов’язки, також нам багато допомагають інші учні нашої школи. Саме завдяки учнівському самоврядуванню ми виховуємо в собі вміння працювати в команді, налагоджуємо комунікацію, вчимось домовлятись. На мою думку, ті лідерські якості, яких я зараз набуваю, допоможуть мені в подальшому навчанні та роботі.

На твою думку, які особисті якості тобі потрібно мати як президентові?

Найголовніше – потрібно вміти комунікувати з людьми, ставитись до них з розумінням та бути доброю, наполегливою та цілеспрямованою.

Настю, що для тебе командна робота та які навички ти в собі розвиваєш?

Розвиток лідерських якостей та вміння працювати в команді допоможуть мені в навчанні та в майбутній роботі або бізнесі. Буває по-різному. Багато організаційної роботи. Буває і важко. Але коли є добре організований процес та царює взаєморозуміння, то найбільше відчуваю повагу, любов та підтримку з боку своєї команди та інших дітей, які також долучаються до розвитку школи.

Успіх починається з бажання розвивати себе. Пораджу одноліткам – повірити в себе і дозволяти собі бути успішним.

Наталю, ти маєш власні досягнення, ти активна у всьому. Допомагаєш в громадському житті школи, успішно навчаєшся, любиш займатись танцями, проводиш вже свої майстер-класи з танців для маленьких діток. Скажи, будь ласка, які саме особисті якості в підлітковому віці потрібно розвивати?

На мою думку, в підлітковому віці потрібно взаємодіяти зі всіма і у всьому, що подобається. Використовувати життя на максимум. Та одночасно розвивати лідерські якості, які в майбутньому допоможуть досягнути того, про що ти мрієш. Коли дитина не активна чи їй нічого не цікаво, вона не зможе досягнути того, чого хоче. Зараз ми можемо легко спілкуватися з вчителями, з директором, із завучем, у нас є взаєморозуміння між всіма.

Також важливо в собі розвивати наполегливість, цілеспрямованість та впевненість. Я пам’ятаю, як мені не вистачало впевненості минулого року. Але завдяки різним заходам, що ми проводимо, зібранню «Я лідер», яке проводять постійно в школі, я переборола в собі страх і зараз вже можу впевнено виступати перед незнайомою мені аудиторією.

Також я себе розвиваю з допомогою танців. Тренер нашої студії запропонувала нам розвиватись як особистість, як окремий танцівник. Мені дуже сподобалась ця ідея. Я її підхопила та почала розвиватися. Ось недавно, місяць тому, я почала проводити майстер-класи з молодшими дітками. І коли я йду в школі, до мене вони підбігають та обнімають, мені дуже приємно. Це дуже хороший досвід.

Софійко, розкажи, будь ласка, чи в підлітковому віці потрібно розвиватись як особистість?

На мою думку, так, потрібно розвиватись. Ходити на різні заходи, тренінги, читати відповідну літературу, вдосконалюватись на різних проєктах. В нашій школі відбуваються багато заходів, які спрямовані на розвиток лідерських якостей в дітей. Багато дітей вважають, що їм це не потрібно. Насправді, це не так. На таких заходах ви маєте можливість проявити та відкрити себе з іншої сторони. Я завжди намагаюсь ходити на різні розвиваючі проєкти, бо вони допомагають мені ставати кращою. Крім того, я вже багато років займаюсь сучасними танцями. Вони допомагають мені переборювати страх перед виступом, перед невідомим, розвивають в мені впевненість. Розумію, щоб досягнути мети, треба ставити перед собою цілі і наполегливо працювати.

Нам тепер цікаво ходити до школи. І ми чекаємо, що нового буде завтра.

Багато хто з дорослих говорить, що сучасним підліткам зараз нічого не цікаво і їх нічим не здивуєш. Впевнена, що ця думка є хибна.









