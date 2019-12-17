Качественный пылесос – уборка с удовольствием

Чистота – залог здоровья. Эта цитата известна всем, и абсолютно все знают её значение. Ведь человек большое количество времени проводит дома, и соответственно дышит воздухом внутри помещения. Регулярная защитита вас и ваших близких от различных заболеваний. Поэтому каждый знает, как необходимо подбирать правильную технику, которая поможет поддерживать постоянный порядок. Пылесос без мешка Rowenta RO6984EA является последней актуальной моделью компании Rowenta в Украине. Фирма зарекомендовала себя как отличный производитель, который гарантирует качество и надёжностью техники и аксессуаров, представленных на сайте. С помощью сайта можно найти официальных дистрибьюторов и заказать продукцию с гарантией на ремонт и обмен по европейским стандартам.

Многие покупатели уже испробовали пылесос и оценили качество изготовления. Высокая мощность, удобная емкость пылесборника, невысокий уровень шума, компактный размер, лёгкий вес и это далеко не все преимущества товара.

Характеристика и достоинства продукции

Циклонный пылесос обладает всем необходимым для комфортной и простой работы с ним. Он оказывает отменную результативность во время сухой уборки. Контейнер для мусора, объемом в 3 литра, не требует частого очищения из-за его вместительных габаритов. Фильтр прекрасно справляется со своими функциями. Малогабаритная конструкция позволит ставить её как горизонтально, так и вертикально, и работать не передвигая в радиусе 8,8 метров.

Этот безмешковый пылесос обеспечит высокую производительность. Устранение пыли вместе со всеми видами аллергенов, что немало важно для аллергиков, астматиков и людей, страдающих на болезни дыхательных путей. Такое приобретение однозначно улучшит их жизнь. Станет незаменимым помощником для владельцев домашних животных, ведь отлично везде устраняет шерсть. Эта модель имеет богатую и современную комплектацию щеток. В комплекте также идет множество щеточек для уборки. Вы с лёгкостью уберете грязь с паркета, ковров, устраните излишки с мебели. Длина ручки позволит дотянуться к любым местам, а с помощью тонких насадок, убраться в самых труднодоступных. Шланг сделан из прочного материала, поэтому прослужит вам долго и не нужно будет его менять. Работает пылесос тихо, что также хорошая новость для тех, у кого есть дети. Пока ребёночек спит, можно поубирать. Наконец-то создана качественный мощный продукт, но с экономным электропотреблением благодаря ЭКО-мотору. У него срок службы намного больше, чем у обычного. Подвесной мотор уменьшит вибрацию, а акустический поролон снизит уровень шума, оптимизируя воздушные потоки.

Пылесос без мешка ROWENTA X-Trem Power Cyclonic RO6984EA 4AAAA Ecomotor-это экономичное потребление энергии и эффективная уборка.