Скандал на Тернопільщині: ієрархи продають церковне майно

На Тернопільщині священники самовільно продають церковну нерухомість. На продаж пішли пам’ятки архітектури та навіть монастирі, а в церковну казну не потрапило ні копійки. Спочатку повернути майно церкви взялися віряни, а потім історією зайнялись і в Державному бюро розслідувань.

Для людей було справжнім шоком довідатися, що тернопільські владики продали бізнесменам замок, монастир і гідроелектростанцію на території національного заповідника Дністровський каньйон.

“Там трошки менше, ніж півмільйона гривень. Жодної копійки на рахунок єпархії зараховано не було”, – заявила керівник Фонду пам’яті митрополита Мефодія Наталія Шевчук.

Церковне майно ієрархи продали за нехитрою схемою. Єпархія вступила в товариство з обмеженою відповідальністю з майном, а бізнесмени – з грошима. Після цього церква швидко вийшла із засновників товариства. Уже без замку, монастиря і гідроелектростанції.

Надійшло звернення від одного з церквоних фондів, де вказувалось про те, що товариство “Джуринфортеця” було продане невідомим особам і кошти, які мали надійти за цю оборудку — майже 400 тисяч гривень – в церковну казну не потрапили, – сказав речник Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.

Після цього владику Мстислава, який ставив підписи при відчуженні споруд, відсторонили від керівництва єпархією. Наступники лише розводять руками — нема ні замку з монастирем, ні грошей.

“Я не знаю, нуль. Я прийшов до єпархії, то у нас в касі був нуль”, – згадав архієпископ Тернопільський і Бучацький ПЦУ владика Тихон (Тарас Петранюк).

Після оборудки церковників власником замку із монастирем стала Ольга Кузан.Журналісти 24 каналу прийшли до будівлі, в якій зареєстровано товариство “Джуринфортеця”. Та двері будинку власниця фортеці і монастиря нам так і не відкрила.

Тернопільська ж єпархія, яка втратила в оборудці майно, визнавати себе потерпілою стороною відмовляється. Тим часом, у Державному бюро розслідувань на початку грудня зареєстрували кримінальне провадження.

24 канал