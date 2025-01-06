Головна інфекціоністка України, заслужена лікар, професорка Ольга Голубовська зауважила, що метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів в осіб будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою.

Голубовська додала, що антитіла класу IgG проти HMPV були виявляють у 100% осіб із повторним зараженням, у дітей до 10 років серопозитивність складає майже 100%.

Натепер, за даними ЦГЗ, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 лише офіційно підтверджених випадків.

Зараження відбувається крапельним шляхом, епізоди можуть повторюватись протягом життя. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким із розвитком фульмінантної (та, що швидко прогресує) дихальної недостатності. Останній варіант раніше спостерігався у пацієнтів з ослабленим імунітетом, після трансплантації легенів тощо.

Орієнтовний інкубаційний період – від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

Рентгенологічні зміни неспецифічні: “матове скло”, ателектази, гіперроздуті легені, іноді – консолідація. Частіше двобічні ураження.

Метапневмовірус активний переважно взимку та навесні. Для підтвердження діагнозу пацієнтам, особливо з груп ризику, рекомендується тестування на вірус. Рентгенологічні зміни у легенях можуть включати такі ознаки, як “матове скло”, ателектази та гіперроздуття.

У світі для лікування тяжких випадків застосовують інгаляційний рибавірин, хоча його ефективність поки не підтверджена дослідженнями. В Україні ця форма препарату не зареєстрована.

Як захиститися

Лікарі радять дотримуватись профілактичних заходів:

обмежити контакти з хворими на респіраторні інфекції;

регулярно мити руки та провітрювати приміщення;

уникати масових заходів під час спалахів вірусу.

Звичайна профілактика інфекції полягає в уникненні/зменшення ризиків повітряно-краплинної передачі (обмеження контактування із хворими на респіраторні захворювання, особливо груп ризику, мити руки, провітрювання приміщень, волога уборка). Все це, звичайно, не гарантує зараження, але ж ми памʼятаємо, що уся справа в дозі збудника, що на вас «нападає». Чим вона менше, тим більше шансів мати нетяжке захворювання.

Також важливо слідкувати за своїм здоров’ям: своєчасно лікувати хронічні захворювання, приймати вітаміни (зокрема вітамін D) за призначенням лікаря.

У разі появи симптомів захворювання (нежить, кашель, задишка) необхідно звернутися до лікаря, а у випадках погіршення стану не зволікати з госпіталізацією.

Прохання до лікарів – не зволікайте з госпіталізацією, якщо хворий щоденно прогресує. Памʼятайте, що тяжкість перебігу оцінюється не тільки і не стільки по показниками температури, як по загальному стану хворого, особливо у груп ризику. Вважається, що супутні інфекції з іншими вірусами або бактеріями можуть бути тригером тяжкого перебігу захворювання, тому застосування емпіричної противірусної терапії препаратами широкого спектру дії може бути обґрунтовано, – закликала Голубовська.

Довідка. Метапневмовірус був виявлений у 2001 році. Ця інфекція частіше поширюється у регіонах із помірним кліматом. За словами інфекціоністів, зростання кількості випадків може бути пов’язане із впливом пандемії COVID-19 на імунітет населення та тривалими локдаунами, які знизили природний імунний захист.

Джерело: Ольга Голубовська/Facebook