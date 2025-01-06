Кардинал Конрад Краєвський доставив до Тернополя реанімобіль від Папи Римського Франциска

Його буде відправлено на Схід України, де через бойові дії знищені медичні заклади. Реанімобіль використовуватиметься для надання невідкладної медичної допомоги всім постраждалим від війни.

Окрім реанімобіля, було також передано автомобіль-мобільну операційну та три апарати УЗД від Префекта Дикастерії служіння милосердя Ватикану.

При передачі транспортного засобу начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода висловив вдячність за таку важливу підтримку: “Я дуже радий, що 2025 рік почався з такої хорошої події. Дуже радий, що кардинал приїхав на Тернопільщину. Дякую за допомогу Папі Римському Франциску і за те, що пам’ятає про Україну. Для нас і для наших бійців це дуже важливо”, – зазначив очільник області.

Зазначимо, це вже третій реанімобіль, переданий від Папи Римського до Тернопільської області за останніх пів року. Перший було передано до Зборівської лікарні, другий – до Тернопільської обласної лікарні.