Активні дії українських військ на території держави-агресорки в неділю, 5 січня, підтверджують в міністерстві оборони РФ.

Підрозділи української армії несподівано перейшли в контрнаступ у Курській області РФ, де від серпня 2024 року триває спеціальна операція Сил оборони України.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Активні дії українських військ на території держави-агресорки в неділю, 5 січня, підтверджують в міністерстві оборони РФ. У російському військовому відомстві повідомили про дві “відбиті контратаки”, в яких була задіяна ударна група у складі двох танків, машини розмінування та дванадцяти бойових броньованих машин з десантниками.

Повідомлення російських “воєнкорів”, які часто критикують невдачі російського військовго командування, свідчать про те, що остання українська атака змусила російські сили перейти до оборони.

Згідно з повідомленнями, на Курщині точаться бої з артилерією та стрілецькою зброєю, Україна використала західну бронетехніку для підведення великої кількості піхотинців.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що контратаки українських сил на Курщині відбувалися у кількох різних напрямках.

На відео, які нібито надійшли з району бойових дій, видно, як на великій швидкості рухаються кілька колон української бронетехніки. Машини для розмінування розчищають шлях.

За словами російських “воєнкорів”, українські війська застосовують засоби радіоелектронної боротьби для виведення з ладу російських безпілотників. Головний удар — це магістраль на Курськ, на північний схід від містечка Суджа, яке українці змогли захопити в літньому наступі.

На думку оглядачів, наступ “приурочено” до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Ймовірно, у такий спосіб Україна прагне підкреслити слабкість Росії і поставити себе в кращу позицію на очікуваних переговорах про припинення війни.