Сила рук: у змаганнях армрестлінгу взяли участь військовослужбовці, ветерани та поліцейські

Днями в Тернополі відбувся Відкритий чемпіонат з армрестлінгу та  пара-армрестлінгу. Захід об’єднав понад сотню спортсменів із різних регіонів України, які змагалися за першість у кількох вагових категоріях.  Організатори заходу запросили для участі військовослужбовців, ветеранів та поліцейських ГУНП в області.

Під час змагань учасники продемонстрували високий рівень підготовки, витривалість і спортивний характер.  У рукоборстві призові місця отримали поліцейські-військовослужбовці Олександр Лагно – 2 місце ліва рука та Іван Щур – 2 місце права рука.

У категоріях серед військових та молоді кращі результати продемонстрували поліцейські Андрій Коцюбайло, Дмитро Артюшок та Євген Михайловський.

Спорт залишається потужним фактором об’єднання, реабілітації та підтримки українців у часи випробувань. Кращі спортсмени стали кандидатами до збірних команд області для участі у Всеукраїнських змаганнях.   

