Сила рук: у змаганнях армрестлінгу взяли участь військовослужбовці, ветерани та поліцейські

Днями в Тернополі відбувся Відкритий чемпіонат з армрестлінгу та пара-армрестлінгу. Захід об’єднав понад сотню спортсменів із різних регіонів України, які змагалися за першість у кількох вагових категоріях. Організатори заходу запросили для участі військовослужбовців, ветеранів та поліцейських ГУНП в області.



Під час змагань учасники продемонстрували високий рівень підготовки, витривалість і спортивний характер. У рукоборстві призові місця отримали поліцейські-військовослужбовці Олександр Лагно – 2 місце ліва рука та Іван Щур – 2 місце права рука.



У категоріях серед військових та молоді кращі результати продемонстрували поліцейські Андрій Коцюбайло, Дмитро Артюшок та Євген Михайловський.



Спорт залишається потужним фактором об’єднання, реабілітації та підтримки українців у часи випробувань. Кращі спортсмени стали кандидатами до збірних команд області для участі у Всеукраїнських змаганнях.





