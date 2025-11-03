У Тернополі агресивний чоловік напав на правоохоронців

Поліція Тернополя затримала чоловіка, який вчинив домашнє насильство, а потім напав на правоохоронців, використавши газовий балончик.

Інцидент стався близько 18:25, коли на спецлінію поліції надійшов виклик від жінки, яка повідомила про агресивну поведінку свого колишнього чоловіка. Зі слів потерпілої, чоловік прийшов до її дому, почав кричати та погрожувати.

На місце події прибула мобільна група з протидії домашньому насильству. Правоохоронці зустріли агресивного чоловіка біля під’їзду. Коли вони намагалися встановити його особу, зловмисник відмовився показати документи й почав втікати. Під час переслідування чоловік розпилив газовий балончик в обличчя поліцейським. У результаті один із правоохоронців отримав комбіновані хімічні ушкодження очей, шкіри та дихальних шляхів.

Зловмисник втік, але його місцезнаходження було встановлене співробітниками роти поліції особливого призначення, після чого його затримали. Під час обшуку у чоловіка були вилучені газовий балончик, складний ніж та сокира.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За цією статтею зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.