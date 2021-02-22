У Тернополі вечірнє небо підсвітили променями в пам’ять про Героїв Небесної сотні

Разом із батьками та рідними Героїв Небесної сотні з Тернопільщини представники влади та громадськості вшанували земляків, які віддали своє життя задля збереження незалежності та свободи України.

День Героїв Небесної Сотні — пам’ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні – відважних співвітчизників, які ціною власного життя дали можливість Україні бути незалежною, демократичною, відкритою світові державою та самим творити своє майбутнє без кремлівських вказівок.

Героями Небесної сотні стали 107 загиблих. Вони різні за віком, статтю, освітою, з різних куточків України та з-за кордону. Серед них були успішні підприємці й пенсіонери. Найстаршому – Іванові Наконечному – виповнилося 82 роки, а наймолодшому – Назарієві Войтовичу – лише 17.