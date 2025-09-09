У Тернополі відкрили секцію стрільби з лука для дітей
Великою новиною для Тернополя стало відкриття секції стрільби з лука! Тепер, вперше в місті, діти зможуть займатися цим олімпійським видом спорту, що розвиває не тільки фізичну підготовку, але й важливі психологічні якості.
Тренування з стрільби з лука проводитимуться у КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського. Наразі триває набір до груп для школярів таких вікових категорій:
-
✅ 2009-2011 років народження
-
✅ 2012-2015 років народження
Переваги стрільби з лука:
-
розвиває концентрацію уваги;
-
покращує витривалість і силу;
-
тренує координацію рухів;
-
формує дисципліну та вміння працювати над собою.
Запрошуємо всіх охочих дітей взяти участь у новому захоплюючому виді спорту і розвивати свої навички стрільби з лука!