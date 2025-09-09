16:45 | 9.09.2025
У Тернополі відкрили секцію стрільби з лука для дітей

Великою новиною для Тернополя стало відкриття секції стрільби з лука! Тепер, вперше в місті, діти зможуть займатися цим олімпійським видом спорту, що розвиває не тільки фізичну підготовку, але й важливі психологічні якості.

Тренування з стрільби з лука проводитимуться у КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського. Наразі триває набір до груп для школярів таких вікових категорій:

  • ✅ 2009-2011 років народження

  • ✅ 2012-2015 років народження

Переваги стрільби з лука:

  • розвиває концентрацію уваги;

  • покращує витривалість і силу;

  • тренує координацію рухів;

  • формує дисципліну та вміння працювати над собою.

Запрошуємо всіх охочих дітей взяти участь у новому захоплюючому виді спорту і розвивати свої навички стрільби з лука!

