Тернопіль: рятувальники допомогли коту вибратися з дерева

1 листопада 2025 року на вулиці Березовій у Тернополі рятувальники отримали незвичний виклик: на дереві застряг кіт, який кілька годин не міг самостійно спуститися. За словами власників тварини, кіт заскочив на дерево, але потім не зміг повернутися назад.

Завдяки професійним діям рятувальників тваринку безпечно зняли з дерева. Кіт не постраждав і був переданий господарям.

Цей випадок нагадує, що іноді навіть домашнім улюбленцям потрібна допомога для вирішення не зовсім звичних проблем!