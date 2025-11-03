Компанія CreditPlus оголошує про продовження популярної акції “Подарунок на рахунок у щасливі години”

Ця унікальна акція стартувала 11 грудня 2024 року, дозволяє клієнтам отримувати приємні бонуси у вигляді поповнення мобільного рахунку на 100 гривень за умови оформлення кредиту в спеціально визначені «щасливі години». Акція діє до окремого повідомлення від компанії та вже стала хітом серед тисяч українців, які прагнуть фінансової свободи без зайвих турбот.

Про акцію щасливі години від CreditPlus

Акція «Подарунок на рахунок у щасливі години» – це не просто промо, а справжній флеш-івент, який додає азарту до повсякденних фінансових рішень. У визначені періоди (про які CreditPlus повідомляє заздалегідь, мінімум за 24 години через мобільний додаток, сайт чи соціальні мережі) клієнти можуть оформити кредит і одразу після підписання договору отримати 100 гривень на поповнення мобільного рахунку. Це ідеальний спосіб поповнити баланс телефону, не відволікаючись на дрібниці, і зосередитися на важливому. Акція триває на регулярній основі, з урахуванням зручного графіка.

Як прийняти участь?

Щоб стати учасником акції, достатньо виконати кілька простих кроків:

Використовуй мобільний застосунок CreditPlus для iOS чи Android, або вебсайт creditplus.ua. Оформи кредит у щасливі години, сума кредиту повинна становити щонайменше 1000 гривень. Кредит підписується онлайн, а гроші надходять на картку миттєво. Отримай подарунок. Упродовж 24 годин після підписання договору та зарахування коштів на картку мобільний рахунок поповнюється на 100 гривень.

Важливі вимоги:

Акція доступна для нових та повторних клієнтів.

Участь вважається підтвердженою лише після успішного підписання договору та отримання коштів. У разі відмови в кредиті (наприклад, через перевірку кредитної історії) подарунок не надається.

Акція діє на всій території України, за винятком Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Це тимчасове обмеження пов’язане з мірами безпеки через воєнний стан.

Повні правила акції доступні в офіційних додатках на сайті https://creditplus.ua/.

CreditPlus гарантує прозорість: усі дії відбуваються онлайн, без візитів до офісів, з мінімальною кількістю документів.

Про компаню CreditPlus: надійний партнер у фінансах

CreditPlus – це сучасна фінансова компанія, заснована в Україні з метою надати доступні онлайн кредити для громадян, які потребують швидкої фінансової підтримки. З моменту запуску CreditPlus орієнтується на цифровізацію процесів: від онлайн-заявок до миттєвих виплат на банківські картки. Компанія пропонує гнучкі кредитні продукти – від короткострокових позик на невеликі суми (від 500 грн) до більших лімітів для постійних клієнтів, з термінами погашення до 12 місяців. Процентні ставки конкурентні, а процес схвалення займає лише хвилини завдяки автоматизованій системі перевірки.

Місія CreditPlus – зробити фінанси простими та доступними для кожного українця. Компанія дотримується принципів відповідального кредитування, співпрацює з Національним банком України та має ліцензію на фінансову діяльність. За роки роботи CreditPlus допомогла тисячам клієнтів реалізувати мрії: від покупки гаджетів до покриття невідкладних витрат.