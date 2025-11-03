02:41 | 4.11.2025
Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина отримує підтримку для оборонного сектору: новий закон дозволяє бронювати працівників для ОПК

📢 Верховна Рада України ухвалила важливий законопроєкт № 13335, який надає можливість критично важливим підприємствам бронювати нових працівників на 45 днів, навіть якщо вони ще не мають належно оформлених військово-облікових документів.

Що це дає підприємствам?

  • Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та інших важливих для економіки сфер можуть укладати трудовий договір з новими працівниками, які ще не стоять на військовому обліку або не мають оформлених документів.

  • Протягом 45 днів працівник проходить медичний огляд, оформляє документи і лише після цього його бронювання стає постійним.

Цей крок допоможе збільшити кількість робочих рук в ОПК на Тернопільщині, що прямо сприяє зміцненню нашої обороноздатності та економічної стабільності. 💪

Значення для Тернопільщини: більше працівників на ключових підприємствах означає більшу підтримку для фронту і більше стабільності для нашого регіону.

 

