Війна забирає найкращих, – загинув Анатолій Подворний з Тернопільщини

Колектив Кременецької класичної гімназії сумує разом з колегою Людмилою Іванівною Подворною у зв’язку з трагічною загибеллю її чоловіка — Анатолія Подворного, військовослужбовця Збройних Сил України.

Анатолій Подворний віддав своє життя за свободу та незалежність України. Вічна пам’ять Герою, чия самопожертва та мужність залишаться в пам’яті всієї громади. Колектив гімназії поділяє біль утрати з Людмилою Іванівною, її дітьми — учнями навчального закладу, та всіма рідними і близькими загиблого.

“Герої не вмирають”, — зазначили в повідомленні на офіційній сторінці навчального закладу. Пам’ять про Анатолія Подворного залишиться у серцях навсіх, хто знав цього мужнього чоловіка.

Втрата такого героя — велике горе для громади.