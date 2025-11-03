У вбиральні на Тернопільщині знайшли мертвого чоловіка

1 листопада, в селі Великі Загайці на території колишнього будинку культури, було знайдено тіло місцевого мешканця 1968 року народження. Чоловік помер у громадській вбиральні. Після виклику поліції та медиків, слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції провела перевірку.

Як встановлено, чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема серцеві захворювання, а також зловживав алкоголем. Судово-медична експертиза показала, що смерть настала через серцеві проблеми, без ознак насильницької смерті.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею 115 КК України з поміткою “природна смерть”.