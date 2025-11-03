Зайві мільйони і невиправдані витрати: як Бучацька лікарня потрапила під ревізію

Аудитори Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області завершили ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства «Бучацька міська лікарня» Бучацької міської ради. За результатами перевірки виявлено порушення на загальну суму майже 1,3 мільйона гривень, що включають недотримання фінансових та господарських процедур.

Основні порушення:

Невиконання умов договору з НСЗУ: Лікарня уклала договір з Національною службою охорони здоров’я України на надання паліативної допомоги, але не створила відповідний підрозділ і не забезпечила необхідним обладнанням. Це призвело до зайвого отримання 313 тисяч гривень, які вже були повернуті. Невиплата до бюджету: Лікарня не повернула 448 тисяч гривень, отриманих як відшкодування витрат на комунальні послуги та енергоносії, які були покриті з бюджету громади. Кошти були повернуті під час ревізії. Завищення вартості ремонтних робіт: Підрядники завищили обсяги та вартість ремонтних робіт, що призвело до зайвих витрат на суму майже 476 тисяч гривень. Інші фінансові порушення: Виявлені також факти недоотримання коштів за надані медичні послуги, оплату витрат орендарів та виплату заробітної плати за фактично невідпрацьований час.

У результаті виявлених порушень двоє посадових осіб лікарні були притягнуті до адміністративної відповідальності. Матеріали ревізії передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.