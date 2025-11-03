За 11 років 48 громад Тернопільщини змінили підпорядкування на Православну Церкву України, ще 85 залишаються в УПЦ МП

З 2014 року на Тернопільщині 48 релігійних громад вийшли з Української Православної Церкви Московського Патріархату та змінили своє канонічне й організаційне підпорядкування, приєднавшись до Української Православної Церкви Київського Патріархату, а після отримання Томоса – до Православної Церкви України, передає Укрінформ.

Про це повідомив Ігор Кульчицький, начальник управління етнополітики, свободи совісті та цифрових трансформацій Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації, під час виїзного засідання Громадської ради при ОВА.

За словами Кульчицького, на сьогодні на Тернопільщині зареєстровано 85 релігійних громад та чотири монастирі, серед яких Свято-Успенська Почаївська Лавра, що продовжують функціонувати в межах УПЦ МП.

Цікаво, що за останній рік релігійні громади Московського Патріархату не зверталися до ОВА з питаннями зміни канонічного підпорядкування. Причиною цього, за словами посадовця, може бути ухвалення Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», який надає час для проведення внутрішніх консультацій та розірвання зв’язків з РПЦ.

Залишається відкритим питання про подальшу трансформацію релігійної ситуації в області в умовах змін, що тривають на державному рівні.