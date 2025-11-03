ДТП на Тернопільщині: водії в стані алкогольного сп’яніння та наїзд на велосипедиста

Протягом трьох днів, з 31 жовтня по 2 листопада 2025 року, на дорогах Тернополя та області сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких постраждало шестеро людей. Всі вони звернулися до лікарень з тілесними ушкодженнями.

31 жовтня у Почаєві на вулиці Кременецька водій автомобіля Volkswagen скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному з автомобілем напрямку та виконував маневр повороту. В результаті зіткнення потерпілий отримав тілесні ушкодження та звернувся до медиків.

1 листопада на Кременеччині близько 20:30 сталося ще одне ДТП. Водій автомобіля Skoda Fabia, виїжджаючи із села Вишнівець, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто виїхало на узбіччя. Пасажирка, жінка 2000 року народження, отримала травми і була госпіталізована. При перевірці було встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом відкрите кримінальне провадження.

2 листопада в Монастириському районі сталася аварія, в результаті якої постраждав чоловік, житель міста Монастириська. За попередніми даними, водій FORD TOURNEO CUSTOM, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на чоловіка, який перебував позаду автомобіля. Потерпілому була надана медична допомога без госпіталізації.

Також 2 листопада на вулиці Руська в Тернополі сталося ДТП між двома автомобілями BMW 320 та BMW X5. Один з водіїв, не переконавшись у безпеці маневру, допустив зіткнення. Лікарі надали допомогу обом водіям, але госпіталізація не знадобилася.

2 листопада ще одна аварія сталася на вулиці Об’їзна. Мотоцикліст, 36-річний тернополянин, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та перекинувся. Чоловік отримав переломи та інші ушкодження і був госпіталізований.

У всіх випадках проводяться перевірки на вміст алкоголю в крові водіїв, а слідчі поліції встановлюють обставини аварій.

Будьте обережні на дорозі!