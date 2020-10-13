Тернопільщина отримає 14 млн 451 тис. грн для забезпечення подачею кисню пацієнтам з COVID-19

Тернопільщина отримає 14 млн 451 тис. грн субвенції з державного бюджету для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.

«9 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято відповідну постанову. Ці кошти будуть використані на підведення кисню до 549 ліжок, придбання 86 концентраторів та 520 балонів та медичного кисню», – зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Останні тижні в країні спостерігається зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. На Тернопільщині ситуація стабільна. Тернопіль та Бережани більше вийшли з червоної зони. Та хвороба не відступила. З початку епідемії в області підтверджено 16345 випадків коронавірусної інфекції. Інтенсивний показник становить 1568,9 випадків на 100 тис. населення, що в 2,3 рази перевищує загальнодержавний.