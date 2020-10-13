7 цікавих фактів про майбутнього мера Тернополя Віктора Гевка

У молоді роки Віктор Гевко був надактивним. Не будучи старостою групи, він не пропустив майже жодного старостату. Якось друзі запросили його на збори молодіжного крила «Народного союзу «Наша Україна». Завдяки своїй активності і державницькій позиції, вже невдовзі Віктор очолив цю структуру в Тернополі.



Закінчивши університет з відзнакою, Віктор Гевко поступив в аспірантуру, однак так її і не закінчив. Причиною цьому – пройдений відбір на посаду керівника відділу маркетингу єдиного на той час в Західній Україні великого торгово-розважального центру «Подоляни». Цю посаду він виборов під час численних співбесід, будучи випускником вишу.

Попри молодий вік, Віктор з командою таки досягнув поставленої перед ним цілі – ТРЦ, який був розміщений на околиці (куди навіть не ходив громадський транспорт!), врешті став популярним закладом у місті. Зараз його відвідують тисячі тернополян. Назву пабу «Хмільне щастя» придумав саме Віктор.

Віктор Гевко принципово ставиться до питання мови. Тому його команда «VIP-Тернопіль» ще у 2010 році відмовилися від спокусливої пропозиції виступати у Москві. А згодом тернополяни влаштували фурор на фестивалі «Ліги сміху» у Юрмалі. Вони єдині виступали на сцені українською в присутності переважно російськомовної публіки і… виграли! Віктор Гевко – один з амбасадорів українського гумору за кордоном. Завдяки своєму продюсеру та капітану команда «VIP-Тернопіль» двічі виступала на гастролях у США та Лондоні, збираючи повні зали. Також тернополяни мали тур в Іспанії. Далеко не кожна команда може похвалитися таким успіхом.

У вільний час Віктор Гевко з сім’єю багато подорожує. Врешті це надихнуло його на відкриття своєї туристичної фірми, яка пропонує тернополянам не лише тури у звичні напрямки, а й в екзотичні країни.

Балотуватися на посаду міського голови Тернополя Віктору Гевку особисто запропонував президент України Володимир Зеленський. Розуміючи величину відповідальності, а разом з тим і те, що більше такої нагоди змінити своє улюблене місто на краще може й не бути, Віктор прийняв пропозицію. Після його розмови з президентом, уже невдовзі Тернополю виділили 190 млн грн на спорудження сучасної розв’язки біля Гаївського моста.

Віктор Гевко є не лише актором, а й сценаристом. Він пише сценарії для популярних телепроектів «Країна-У» та «Одного разу під Полтавою». Цього літа було відзнято 220-ту(!) серію серіалу.



