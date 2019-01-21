Тернопільська міська рада на сторожі незаконної забудови у парку?

Суд в чергове відклав розгляд справи по незаконній забудові в парку Нацвідродження, цього разу з метою витребування оригіналу землеустрою в управлінні Держгеокадастру. Про це повідомляє громадський активіст Олег Синовець.

Представник КП “Тернопільбудінвестзамовник” не з’явився на судове засідання та не надав документи для проведення експертиз.

Склалося враження, що представник міської ради почав зловживати процесуальними правами переводячи стрілки на Держгеокадастр та намагається максимально затягувати судову справу. Головуючий суддя Баранюк Андрій Зіновійович з також звернув увагу на зловживання процесуальними правами з боку відповідачів, – каже активіст.

Наступне судове засідання відбудеться 23 січня 12.00 год.

Нагадаємо, не зважаючи на численні протести громадськості, в парку Національного відродження відновили будівельні роботи на місці, яке в лютому 2014-го, в час Майдану, тернопільська міська влада виділила для “Соціально спортивний центр “Вулична академія”. Мабуть, визначатимуться остаточно, коли збудують.

Немає значення, що саме там задумали будувати – спортбазу, екоготель, чи реабілітаційно-оздоровчий центр… Важливо одне – “чому в парку?”. На це питання відповідати ніхто не хоче.

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